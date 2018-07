સાઉથગેટની પેનલ્ટી નિષ્ફળ જતા હારી ગયુ હતું ઇંગ્લેન્ડ, હવે મેનેજર બની ટીમને જીતાડી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ચક દે ઇન્ડિયા ફિલ્મનો કબીર ખાન યાદ છે ને? આ ફિલ્મ ભારતના પૂર્વ હોકી પ્લેયર મીર રંજન નેગીની કારકિર્દીનો આધાર લઇને બનાવવામાં આવી હતી. હવે રિલ લાઇફના કબીર ખાન જેવી જ ઘટના ઇંગ્લેન્ડની ફૂટબોલ ટીમના મેનેજર ગેરેથ સાઉથગેટ સાથે રિયલ લાઇફમાં બની રહી છે. ઇંગ્લેન્ડની ટીમે કોલમ્બિયાને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ઇંગ્લેન્ડની ટીમનો કબીરખાન રશિયા ખાતે રમાઇ રહેલા ફિફા વલ્ડકપ-2018ની પ્રી ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં કોલમ્બિયાને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં હરાવીને ઇંગ્લેન્ડે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ગોલ કર્યો ત્યારે તેના મેનેજર સાઉથગેટનું રિએક્શન મન પરથી જાણે એક બોજ હળવો થયો હોય તેવું હતું. આ પાછળની સ્ટોરી એવી છે કે 1996માં યોજાયેલા યુરો કપની સેમિફાઇનલમાં યજમાન ઇંગ્લેન્ડનો મુકાબલો જર્મની સામે થયો હતો. એક્સ્ટ્રા ટાઇમમાં સ્કોર 1-1ની બરાબરી પર રહ્યા બાદ પરિણામ માટે પેનલ્ટી શૂટઆઉટની મદદ લેવામાં આવી હતી. જેમાં તે સમયે ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાં મિડફિલ્ડર તરીકે સામેલ એવા ગેરાથ સાઉથગેટ જ ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. જેના કારણે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ઇંગ્લેન્ડનો 6-5થી પરાજય થયો હતો. જેના કારણે સાઉથગેટ પર માછલા પણ ધોવાયા હતા. કોલમ્બિયા સામેની મેચ બાદ 47 વર્ષીય સાઉથગેટે એકરાર કર્યો હતો કે, યુરો કપની સેમિફાઇનલમાં મારી ભૂલથી પેનલ્ટી ચૂકી જવાનો અફસોસ ભૂલવો મારા માટે શક્ય નથી. હું મેનેજર તરીકે મારા ખેલાડીઓને એક જ સલાહ આપું છું કે પરાજયની પીડા મનમાં કાયમ રાખશો તો જીતવાનું જનૂન કાયમ દિલોદિમાગમાં રહેશે. જીવનમાં કંઇ પણ શક્ય છે. ટીકાકારોને બોલીને નહીં પણ કરીને જવાબ આપો.અમારી ટીમ વર્લ્ડકપમાં ગ્રુપ સ્ટેજથી પણ આગળ નહીં વધી શકે અને નસીબના જોરે નોકઆઉટમાં પહોંચશે તો તેમાં પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં નહીં જીતી શકવાનો સિલસિલો બરકરાર રાખશે. આજે આ ટીકાકારો જ અમારી ટીમ માટે તાળીઓ વગાડે છે. ટીકાકારોને પ્રશંસકો બનાવવાનો નશો અલગ જ હોય છે..." પિતાના અપહરણના સમાચાર છતા નાઇજિરીયાનો કેપ્ટન રમ્યો'તો આર્જેન્ટિના સામે મેચ

