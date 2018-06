ગોલ ફટકારતા જ રડી પડ્યો નેમાર, સારા પ્રદર્શનનું હતું દબાણ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: બ્રાઝિલે ફિફા વર્લ્ડકપમાં પોતાની પ્રથમ મેચ સ્વિત્ઝરલેન્ડ સામે રમી હતી જેમાં બન્ને ટીમની મેચ ડ્રો રહી હતી. આ મેચમાં પણ નેમાર પાસે ઘણી આશા હતી જો કે તે એક પણ ગોલ ફટકારી શક્યો નહતો. ફિફા વર્લ્ડકપમાં બ્રાઝિલે પોતાની બીજી કોસ્ટારિકા સામેની મેચમાં 2-0થી જીત મેળવી હતી. આ મેચમાં ઇન્જરી ટાઇમમાં બ્રાઝિલના કોટિન્હો (91મી મિનિટ) અને સ્ટાર ખેલાડી નેમારે ગોલ ફટકાર્યો હતો. નેમાર આ ગોલ ફટકાર્યા બાદ મેદાન પર જ રજવા લાગ્યો હતો. ગોલ ફટકાર્યા બાદ નેમાર રડી પડ્યો નેમાર ફીફા વર્લ્ડકપમાં પોતાનો પ્રથમ ગોલ કર્યા બાદ ભાવુક થઇ ગયો હતો. આ મેચમાં પણ શરૂઆતથી જ તે ગોલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો પરંતુ ઘણા પ્રયાસ બાદ પણ તે નિર્ધારીત સમયમાં ગોલ કરી શક્યો નહતો. મેચની અંતિમ ક્ષણમાં નેમાર ગોલ કરવામાં સફળ રહ્યો હતો. અત્યંત ગરીબીમાં જીવતો હતો બેલ્જિયમનો લુકાકુ, આજે છે સ્ટાર ફૂટબોલર વર્લ્ડકપમાં પોર્ટુગલના કેપ્ટન ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ સ્પેન વિરૂદ્ધ 3 અને મોરક્કો વિરૂદ્ધ 1 ગોલ ફટકાર્યો હતો અને તેનું પ્રદર્શન સારૂ રહ્યું છે. બીજી તરફ આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સીનું પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું છે, જેને કારણે નેમાર પણ ઘણો દબાણમાં હતો.

