જયસૂર્યાથી ડરતા હતા વિશ્વના બોલર, શેન વોર્ન કરતા ઝડપી છે વધુ વિકેટ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: શ્રીલંકાનો પૂર્વ ક્રિકેટર સનથ જયસૂર્યા પોતાના 49માં જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. સનથ જયસૂર્યાનો જન્મ 30 જૂન 1969માં મતારામાં થયો હતો. જયસૂર્યાએ પોતાની આક્રમક રમતને કારણે વન ડે ક્રિકેટની સૂરત જ બદલી નાખી હતી. જયસૂર્યા પોતાની આક્રમક રમતની સાથે સાથે વિકેટ લેવામાં પણ માહેર હતો. તમને જાણીને નવાઇ લાગશે કે વન ડેમાં જયસૂર્યાએ ઓસ્ટ્રેલિયાના મહાન સ્પિનર શેન વોર્ન કરતા વધુ વિકેટ ઝડપી છે. આયર્લેન્ડ વિરૂદ્ધ 2nd ટી-20 મેચમાં વિરાટ એન્ડ કંપનીએ બનાવી દીધા અનેક રેકોર્ડ જયસૂર્યાને કારણે શ્રીલંકા વર્લ્ડકપમાં બન્યુ હતું ચેમ્પિયન 1996ના વર્લ્ડકપમાં પોતાના ઓપનર જોડીદાર રમેશ કાલુવિતરના સાથે શરૂઆતની ઓવરમાં જ વિરોધી બોલરોને ધોલાઇ કરતો હતો. શ્રીલંકાએ 1996માં પ્રથમ અને અંતિમ વખત વન ડે વર્લ્ડકપ જીત્યો હતો. આ વર્લ્ડકપમાં જયસૂર્યાએ 467 રન બનાવ્યા હતા. ડિસેમ્બર 1989માં ઓસ્ટ્રેલિયા વિરૂદ્ધ વન ડેમાં ડેબ્યુ કરનારા જયસૂર્યાએ 445 વન ડેમાં 13430 રન બનાવ્યા છે. જયસૂર્યા 400 વન ડે રમનાર પ્રથમ ખેલાડી હતો. જયસૂર્યાએ માત્ર બેટથી જ નહી પણ તેને શાનદાર બોલિંગ પણ કરી છે. જયસૂર્યાએ વન ડેમાં 323 વિકેટ ઝડપી છે. જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાના શેન વોર્ને વન ડેમાં 293 વિકેટ જ ઝડપી છે. જયસૂર્યાએ વન ડેમાં શેન વોર્ન કરતા વધુ વિકેટ ઝડપી છે. જયસૂર્યાએ 1991માં કર્યુ હતું ડેબ્યૂ જયસૂર્યાએ 1991માં ન્યૂઝીલેન્ડ વિરૂદ્ધ ટેસ્ટ ડેબ્યુ કર્યુ હતું. 110 ટેસ્ટ મેચમાં તેને 6973 રન બનાવ્યા છે. આ સિવાય તેને 98 વિકેટ પણ ઝડપી છે. ટેસ્ટમાં તેનો સર્વશ્રેષ્ઠ સ્કોર 340 રનનો છે. જયસૂર્યાએ શ્રીલંકન ટીમની કેપ્ટન્સી પણ કરી છે પરંતુ 2003ના વર્લ્ડકપ બાદ તેને રાજીનામુ આપી દીધુ હતું. તે પણ ત્યારે જ્યારે તેની ટીમ સેમિ ફાઇનલ સુધી પહોચી હતી. જયસૂર્યા ક્રિકેટના ત્રણેય ફોર્મેટમાં રમી ચુક્યો છે, તેને 31 ટી-20 મેચ પણ રમી છે. જયસૂર્યા આઇપીએલમાં પણ મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ તરફથી રમી ચુક્યો છે. 2008ની આઇપીએલમાં તેને 514 રન બનાવ્યા હતા.

