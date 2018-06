ક્રિકેટના મેદાનમાં થઇ હતી નેહરા-રૂશ્માની મુલાકાત, 7 વર્ષ ડેટ બાદ કર્યા લગ્ન

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: પૂર્વ ભારતીય બોલર આશિષ નેહરાની પત્ની બીમાર છે. નેહરાની પત્ની રૂશ્મા કેટલાક સમયથી હોસ્પિટલમાં છે જ્યા આશિષ નેહરા તેની સંભાળ રાખી રહ્યો છે. નેહરાની પત્નીના હાલ પુછવા યુવરાજ સિંહ પત્ની હેઝલ સાથે પહોચ્યો હતો. આશિષ નેહરા અને રૂશ્માની લવસ્ટોરી રસપ્રદ છે.નેહરા અને રૂશ્મા પ્રથમ વખત વર્ષ 2002માં ઇંગ્લેન્ડમાં મળ્યા હતા જ્યારે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અહીં મેચ રમવા માટે આવી હતી. રૂશ્મા પણ ઓવલના મેદાન પર મેચ જોવા આવી હતી.પછી આ મુલાકાત બાદ મિત્રતા થઇ જે પ્રેમમાં બદલાઇ ગઇ. બન્નેએ એક બીજાને 7 વર્ષ સુધી ડેટ કર્યુ અને પછી લગ્ન કરી લીધા હતા. 2009માં કર્યા હતા લગ્ન આશિષ નેહરાની પત્ની રૂશ્મા ગુજરાતી છે અને ક્રિકેટનું ઘણી સમજ ધરાવે છે.નેહરા-રૂશ્માને બે બાળક છે, દીકરીનું નામ એરિયાના અને દીકરાનું નામ આરૂષ છે.નેહરા ક્રિકેટમાંથી સન્યાસ લઇ ચુક્યો છે. જોકે, આઇપીએલ 2018માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂનો બોલિંગ કોચ હતો. ગરીબીમાં જીવતો ઝિમ્બાબ્વેનો ક્રિકેટર, ટોયલેટ સાફ કરી ચલાવતો હતો ઘર નેહરાની ક્રિકેટ કારકિર્દી આશિષ નેહરાએ પોતાની કારકિર્દીમાં 17 ટેસ્ટ, 120 વન ડે અને 26 ટી-20 મેચ રમી છે. જેમાં તેને ટેસ્ટમાં 44, વન ડેમાં 157 અને ટી-20માં 34 વિકેટ ઝડપી છે.નેહરાએ વર્ષ 2003માં રમાયેલા વર્લ્ડકપમાં ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ શાનદાર બોલિંગ કરતા 10 ઓવરમાં 23 રન આપીને 6 વિકેટ ઝડપી હતી.

Former Indian Cricketer Ashish Nehra Wife Rushma Admitted In Hospital.Nehra best ODI performance thus far has been in the 2003 World Cup where he secured 6 wickets