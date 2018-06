મેસ્સીના પિતા કરતા ફેક્ટરીમાં મજૂરી, આજે છે વિશ્વનો નંબર-1 ફૂટબોલર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: આર્જેન્ટિનાના ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી પોતાના 31માં (24 જૂન, 1987) જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે.લિયોનેલ મેસ્સીનું ફિફા વર્લ્ડકપ 2018માં ખાસ પ્રદર્શન રહ્યું નથી. મેસ્સીની ટીમ હજુ પણ નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોચી શકે છે. ક્રોએશિયાની ટીમ આઇસલેન્ડને અને આર્જેન્ટિના નાઇજીરિયાને હરાવી દે છે તો આર્જેન્ટીના 4 પોઇન્ટ સાથે આગળના રાઉન્ડમાં પહોચી શકે છે. મેરેડોના સાથે થતી હતી તુલના લિયોનેલ મેસ્સી 21 વર્ષની ઉંમરમાં જ બેલન ડીઆર અને ફિફામાં વર્ષના શ્રેષ્ઠ વિશ્વ ખેલાડી તરીકે ઓળખ બનાવી લીધી હતી. મેસ્સીની પોતાની પેઢીના સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાં ગણના થાય છે. મેસ્સીની રમવાની શૈલીને જોતા ફૂટબોલ દિગ્ગજ ડિએગો મેરેડોના સાથે તેની તુલના કરવામાં આવતી હતી, જેમને ખુદ મેસ્સીને પોતાનો ઉત્તરાધિકારી જાહેર કર્યો છે. મેસ્સીના પિતા હતા ફેક્ટરી મજૂર મેસ્સીનો જન્મ 24 જૂન 1987માં રોસારિયો, આર્જેન્ટિનામાં જોર્જ મેસ્સી, એક ફેક્ટરી મજૂરના ઘરે થયો હતો.મેસ્સીના 2 મોટા ભાઇ અને એક બહેન પણ છે. પાંચ વર્ષની ઉંમરમાં જ મેસ્સીએ પોતાના પિતા જોર્જ દ્વારા ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતા એક સ્થાનીક ક્લબ ગ્રેંડોલી માટે ફૂટબોલ રમવાનું શરૂ કર્યુ હતું. 1995માં મેસ્સી પોતાના શહેર રોસારિયોમાં સ્થિત ન્યૂવેલ ઓલ્ડ બોય્સ માટે રમવા લાગ્યો હતો. બાળપણમાં હાર્મોન્સની બીમારીથી પીડાતો હતો મેસ્સી ફૂટબોલનો સ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સીનો જન્મ આર્જેન્ટીનાના રોસારિયોમાં 1987માં થયો હતો. મેસ્સીના પિતા કારખાનામાં કામ કરતા હતા જ્યારે માતા ક્લીનર હતી. બાળપણમાં મેસ્સી ઠીંગણો હતો. મેસ્સી ગ્રોથ હાર્મોન્સથી પીડાતો હતો. સારવાર માટે તે ત્રણ વર્ષ સુધી પગમાં હાર્મોનના ઇન્જેક્શન લગાવતો હતો. સારવાર એટલી મોઘી હતી કે તેના પરિવાર માટે ખર્ચ ઉઠાવવો પણ મુશ્કેલ હતો.મેસ્સી ચાર ભાઇ બહેનોમાં ત્રીજા નંબરનો હતો. મેસ્સીનો પરિવાર ફૂટબોલ પ્રેમી હતો. 4 વર્ષની ઉંમરમાં જ તેને લોકલ ક્લબમાંથી ટ્રેનિંગ શરૂ કરી હતી. મેસ્સીની ટેલેન્ટ જોઇ બાર્સિલોના ક્લબે 13 વર્ષની ઉંમરમાં જ તેને સાઇન કરી લીધો હતો. મેસ્સીની ટેલેન્ટ જોઇ બાર્સિલોના ક્લબે તેને ફૂટબોલની ટ્રેનિંગ આપી હતી અને તેના સારવારનો ખર્ચ પણ ઉઠાવ્યો હતો. દુનિયાનો એક માત્ર ખેલાડી છે ફૂટબોલર મેસી, જેના બંગલા પરથી પ્લેન પસાર થવા પર છે પ્રતિબંધ 13 વર્ષની ઉંમરમાં જ બની ગયો હતો ક્લબ ફૂટબોલર - 24 જૂન, 1987માં રોસૈરિયો (આર્જેન્ટિના)માં જન્મ.

- ચાર ભાઇ- બહેનોમાં ત્રીજા નંબરનો.

- પિતા મેગનેટ મેન્યુફેક્ચરિંગ વર્કશોપમાં કામ કરતા હતા.

- આખી ફેમિલી ફૂટબોલ પ્રેમી હતી. મેસ્સી બાળપણથી જ આ રમત પ્રત્યે આકર્ષિત થયો હતો.

- 4 વર્ષની ઉંમરમાં લોકલ ક્લબમાંથી ટ્રેનિંગ શરૂ કરી.

- 13 વર્ષની ઉંમરમાં બાર્સિલોના ક્લબે 14 ડિસેમ્બર, 2000માં તેને સાઇન કર્યો.

- બાળપણથી જ તે ખાવાનો શૌખીન છે, તેને સી-ફૂડ ફેવરિટ છે.

- 2004માં સ્પેને પોતાના દેશ તરફથી મેસ્સીને રમવાની ઓફર કરી હતી પરંતુ તેને ઇનકાર કરી દીધો.

- 2005, ઓગસ્ટમાં હંગેરી વિરૂદ્ધ આર્જેન્ટિના માટે ફૂટબોલ કારકિર્દીમાં ડેબ્યૂ કર્યું. આજે છે વિશ્વનો નંબર-1 ફૂટબોલર ફોર્બ્સ મેગેઝીને તાજેતરમાં બહાર પાડેલી યાદીમાં મેસ્સી વિશ્વમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારા એથ્લીટમાં બીજા નંબર પર છે. કમાણી મામલે વિશ્વનો નંબર-1 ફૂટબોલર છે. મેસ્સીએ પોર્ટુગલના ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોને પાછળ છોડ્યો છે. મેસ્સીની કુલ કમાણી 111 મિલિયન ડોલર (અંદાજે 7,44,08,85,000.00 રૂપિયા) છે.

Argentina Footballer Lionel Messi Birthday Turn 31 Years. Lionel Messi World Number 1 Footballer.Lionel Messi the best Argentine footballer in histor