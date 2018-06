ક્રિકેટની ઓલ ટાઇમ ટી-20 ઇલેવનમાં ધોની કેપ્ટન, વિરાટ-રોહિતનો સમાવેશ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ક્રિકેટની વેબસાઇટ Crickinfoએ ટેસ્ટ અને વન ડે બાદ હવે ટી-20 ઇલેવન જાહેર કરી છે. આ ટીમમાં ભારતના ત્રણ ખેલાડીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઇએસપીએને ટી-20 ઇલેવનમાં ભારતના એમએસ ધોનીને કેપ્ટન બનાવ્યો છે. ટી-20 ઇલેવનમાં ધોની સિવાય વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 1. ક્રિસ ગેલ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ) ક્રિસ ગેલનો ટી-20 ઇલેવનમાં ઓપનર તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ગેલે 53 ટી-20 મેચમાં 1589 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેને 2 સદી અને 13 અડધી સદી ફટકારી છે. 2.રોહિત શર્મા (ભારત) રોહિત શર્માને પણ ટી-20 ઇલેવનમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યુ છે. રોહિત શર્માએ 71 ટી-20 મેચમાં 1647 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેને 2 સદી અને 12 અડધી સદી ફટકારી છે. 3. વિરાટ કોહલી (ભારત) વિરાટ કોહલીનો પણ ટી-20 ઇલેવનમાં મિડલ ઓર્ડર તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કોહલીએ 55 ટી-20 મેચમાં 1956 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેને 18 અડધી સદી ફટકારી છે. વિરાટ કોહલીએ ટી-20 વર્લ્ડકપમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની સેમિ ફાઇનલ મેચમાં શાનદાર અણનમ 72 રન બનાવ્યા હતા. તેને શ્રેષ્ઠ ઇનિંગ ગણવામાં આવી છે. 4.એબીડી વિલિયર્સ (દક્ષિણ આફ્રિકા) દક્ષિણ આફ્રિકાના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન એબીડી વિલિયર્સનો પણ ટી-20 ઇલેવનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ડી વિલિયર્સે 78 ટી-20 મેચમાં 1672 રન બનાવ્યા છે. જેમાં તેને 10 અડધી સદી ફટકારી છે. ડી વિલિયર્સે વિકેટકીપિંગ દરમિયાન 21 કેચ અને 7 સ્ટમ્પિંગ પણ કરી છે. 5. બ્રેન્ડન મેક્કુલમ (ન્યૂઝીલેન્ડ) બ્રેન્ડન મેક્કુલમે 71 મેચમાં 2140 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 136.21નો રહ્યો છે. મેક્કુલમે 2 સદી અને 13 અડધી સદી ફટકારી છે. 6.એમએસ ધોની (કેપ્ટન, ભારત) ઇએસપીએન ક્રિકઇન્ફોએ મહેન્દ્રસિંહ ધોનીને ટી-20નો કેપ્ટન બનાવ્યો છે. ધોનીએ 86 ટી-20 મેચમાં 1364 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેને 2 અડધી સદી ફટકારી છે. ધોનીએ વિકેટપાછળ 47 કેચ અને 29 સ્ટમ્પિંગ કરી છે. ક્રિકેટ વેબસાઇટે જાહેર કરી 25 વર્ષની ODIની સર્વશ્રેષ્ઠ ઇલેવન, ભારતના ત્રણ પ્લેયર્સનો સમાવેશ 7.શાહિદ આફ્રિદી (પાકિસ્તાન) શાહિદ આફ્રિદીનો ઓલ રાઉન્ડર તરીકે ટી-20 ઇલેવનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આફ્રિદીએ 98 ટી-20 મેચમાં 97 વિકેટ ઝડપી છે જ્યારે આટલી જ મેચમાં તેને 1405 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેને 4 અડધી સદી ફટકારી છે. 8 ડ્વેન બ્રાવો (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ) ટી-20 ઇલેવનમાં બીજા ઓલ રાઉન્ડર તરીકે વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ડ્વેન બ્રાવોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. બ્રાવોએ 66 મેચમાં 52 વિકેટ ઝડપી છે જ્યારે 1142 વિકેટ ઝડપી છે. 9. રાશિદ ખાન (અફઘાનિસ્તાન) ટી-20માં અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર બોલર રાશિદ ખાનનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. રાશિદ ખાને 27 મેચમાં 42 વિકેટ ઝડપી હતી. 10. ઉમર ગુલ (પાકિસ્તાન) પાકિસ્તાનના ફાસ્ટ બોલર ઉમર ગુલે 60 મેચમાં 85 વિકેટ ઝડપી છે. 11. લસિથ મલિંગા (શ્રીલંકા) શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર અને યોર્કર કિંગ તરીકે જાણીતા લસિથ મલિંગાનો પણ ટી-20 ઇલેવનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. લસિથ મલિંગાએ 68 ટી-20 મેચમાં 90 વિકેટ ઝડપી છે. રિડર્સે પસંદ કરેલી ટી-20 ઇલેવન: ક્રિસ ગેલ, શેન વોટસન, વિરાટ કોહલી, ડેવિડ વોર્નર, બ્રેન્ડન મેક્કુલમ, એબીડી વિલિયર્સ, એમએસ ધોની,ડ્વેન બ્રાવો, રાશિદ ખાન, સુનીલ નારાયણ, લસિથ મલિંગા

ESPN Cricinfo Jury All Time T20I XI. Team India Three Player In The Team. MS Dhoni Captain And Virat Kohli And Rohit Sharma Included.