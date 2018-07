IPLમાં રમશે ડી વિલિયર્સ, ક્રિકેટમાંથી સન્યાસ લીધા બાદ પ્રથમ વખત કર્યો ખુલાસો

AB de Villiers retired from international cricket earlier this year having represented South Africa in over 100 Test matches and over 200 One Day Internationals.AB de Villiers wants to play IPL for few more years