​એરોન ફિન્ચે બનાવ્યો ટી-20માં સૌથી મોટો રેકોર્ડ, ટોપ-10માં એકમાત્ર ભારતીય

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન એરોન ફિન્ચે ટી-20માં ઝિમ્બાબ્વે સામે 76 બોલમાં 16 ફોર અને 10 સિક્સરની મદદથી 172 રન બનાવ્યા હતા. ટી-20માં એક ટીમ જેટલા રન બનાવે છે તેટલા તો ફિન્ચે ઉભા ઉભા જ બનાવી દીધા હતા. ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે. આ પહેલા પણ ટી-20માં સૌથી વધુ રનનો રેકોર્ડ ફિન્ચના નામે જ હતો. ફિન્ચે 2013માં ઇંગ્લેન્ડ સામે 156 રન બનાવ્યા હતા. ગેલ હજુ પણ ટોપ પર યૂનિવર્સલ બોસના નામથી જાણીતા ક્રિસ ગેલ ઓવરઓલ ટી-20માં પ્રથમ સ્થાન પર છે. આઇપીએલ 2013માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ તરફથી રમતા પૂણે વોરિયર્સ વિરૂદ્ધ અણનમ 175 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેને સૌથી ઝડપી 30 બોલમાં સદીનો રેકોર્ડ અને સૌથી ઉચ્ચ સ્કોર (263 રન) બનાવ્યા હતા. જેમાં ફિન્ચ સિવાય અન્ય બેટ્સમેનોએ માત્ર 47 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે 10 એકસ્ટ્રા રન હતા. રોહિત શર્મા છે 10માં નંબર પર ટી-20માં એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ રન બનાવવા મામલે ભારતીય ઓપનર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા 10માં નંબર પર છે. રોહિત શર્માએ શ્રીલંકા સામે 2017માં 118 રન બનાવ્યા હતા.લોકેશ રાહુલના નામે પણ રેકોર્ડ છે. રોહિત શર્માએ 2016માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 110* રન બનાવ્યા હતા. પ્લેયરનું નામ રન બોલ વિરૂદ્ધ એરોન ફિન્ચ (ઓસ્ટ્રેલિયા) 172 76 ઝિમ્બાબ્વે (2018) એરોન ફિન્ચ (ઓસ્ટ્રેલિયા) 156 63 ઇંગ્લેન્ડ (2013) ગ્લેન મેક્સવેલ (ઓસ્ટ્રેલિયા) 145* 65 શ્રીલંકા (2016) ઇવિન લેવિસ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ) 125* 62 ભારત (2017) શેન વોટસન (ઓસ્ટ્રેલિયા) 124* 71 ભારત (2016) બ્રેન્ડન મેક્કુલમ (ન્યૂઝીલેન્ડ) 123 58 બાંગ્લાદેશ (2012) બાબર હયાત (હોંગકોંગ) 122 60 ઓમાન (2016) ફાફ ડુ પ્લેસિસ (દક્ષિણ આફ્રિકા) 119 56 વેસ્ટ ઇન્ડીઝ (2015) મોહમ્મદ શહેજાદ (અફઘાનિસ્તાન) 118* 67 ઝિમ્બાબ્વે (2016) રોહિત શર્મા (ભારત) 118 43 શ્રીલંકા (2017)





Australia captain Aaron Finch broke his own record for the highest Twenty20 international score by hitting 172 from 76 balls against Zimbabwe in Harare.