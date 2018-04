IPL 2018માં વોર્નર અને સ્મિથનું સ્થાન આ પ્લેયરો લેશે

બોલ ટેમ્પરિંગના વિવાદમાં - ઓસ્ટ્રેલિયાના ડેવિડ વોર્નર અને સ્ટીવ સ્મિથ પર - એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ બંને પ્લેયરોએ જે કાંડ કરવાનો હતો તે કરી ચૂક્યા - અને તેની સજા પણ તેમને મળી ગઈ છે પરંતુ,

હવે વાત છે 7 એપ્રિલથી શરૂ થનારી IPL ટુર્નામેન્ટની. બોલ ટેમ્પરિંગમાં ફસાયેલા આ બંને મહાન પ્લેયર - IPL 2018ની ટીમના કેપ્ટન છે જેમાં - સ્મિથ ‘રાજસ્થાન રોયલ્સ’ અને વોર્નર ‘સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ’નો કેપ્ટન છે.

જોકે હવે આ બંને પ્લેયર IPLની એક પણ મેચ નથી રમવાના. IPL કમિશનરના કહેવા પ્રમાણે, આ બંને પ્લેયરનું રિપ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવશે. પ્રશ્ન એ છે કે આ બંને પ્લેયરના પર્ફોમન્સને જોતાં- તેમનું સ્થાન કોણ લઈ શકે તેમ છે... આ બંનેનું સ્થાન લઈ શકે તેવા કેટલાક સંભવિત ખેલાડીઓનાં નામ આ રહ્યાં... માર્ટિન ગુપ્ટીલ ઇન્ટરનેશનલ T-20માં સૌથી વધારે રન મારવા છતાં - ન્યૂ ઝીલેન્ડના આ પ્લેયરને - IPLની કોઇ પણ ટીમમાં સ્થાન નથી મળ્યું - માર્ટિન ગુપ્ટીલનો સમાવેશ વોર્નરની જગ્યા પર થઇ શકે છે. લ્યૂક રોંકી પછી નામ આવે છે ન્યૂ ઝીલેન્ડના લ્યૂક રોંકીનું - પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં ધમાકેદાર બેટિંગ કરીને - પ્લેયર ઓફ ધ ટૂર્નામેન્ટ બન્યો હતો. હાશિમ આમલા સાઉથ આફ્રિકાના આ ઓપનિંગ બેટ્સમેનને પણ - IPLની કોઇ પણ ટીમમાં સ્થાન નથી મળ્યું ગયા વર્ષે આમલાએ IPLમાં બે સદી ફટકારી હતી. શૉન માર્શ IPLમાં એક સારા બેટ્સમેન તરીકે આ પ્લેયરનો સમાવેશ થાય છે - પ્રથમ IPLમાં માર્શ ઓરેન્જ કેપનો હકદાર બન્યો હતો - કહેવાય છે કે હૈદરાબાદ ટીમમાંથી શિખર ધવન સાથે ઓપનિંગમાં ઊતરી શકે છે. જો રુટ ‘રાજસ્થાન રોયલ્સ’માં સ્મિથની જગ્યાએ - ઇંગ્લેન્ડના આ પ્લેયરને સ્થાન મળી શકે છે

