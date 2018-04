વિરાટે દબાવ્યું ગબ્બરનું માથું, જુઓ વીડિયો

એ 'ગબ્બર'ને હેડ મસાજ કરી આપી

- સાઉથ આફ્રિકા સામેની છેલ્લી ટી-20માં વિરાટે બતાવી ખેલદિલી

- જો કે વિરાટ કોહલી કેપ્ટન તરીકે ટીમ માટે કંઈ પણ કરવા તૈયાર હોય છે

- વિરાટ છેલ્લી ટી-20 મેચમાં બૅક ઇન્જરી હોવાથી રમી શક્યો નહોતો

- કોહલી ટીમમાંથી જરૂર બહાર હતો પરંતુ

- તેના હાથ તો પણ ચાલતા જ હતા

- વિરાટે પેવેલિયનમાં બેઠેલા ને માથામાં મસાજ કરી આપી હતી

- આ મસાજ કરતા વીડિયોએ સોશિયલ મીડિયા પર જોર પકડ્યું છે

- આમ પણ કોહલી અને ધવનની ઓન ફિલ્ડ સારી કેમિસ્ટ્રી જોવા મળતી હોય છે

- તે બંને અવાર નવાર સેલ્ફી પણ લેતા હોય છે - પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર અપલોડ કરતા હોય છે

Virat Kohli gives Shikhar Dhawan a head massage during third T20I vs South Africa