એક પગ ના હોવા છતાં આ પ્લેયર રમે છે જોરદાર ક્રિકેટ

ગણતરીના દિવસોમાં જ IPL જેવો ક્રિકેટનો માહોલ સમગ્ર ભારતમાં છવાઈ જશે . આ વર્ષે IPLનું જે પ્રકારે સ્લોગન છે - 'શેર સે શેર ટકરાયેગા તો, કોઈ એક શેર હી જીતેગા'. એ તો શેરમાં પણ કોણ સવા શેર છે - એ IPLની આવનારી મેચો જ નક્કી કરશે પરંતુ - અત્યારે વાત કરવાની છે એક અનોખા ક્રિકેટરની.

આ ક્રિકેટર IPLના શેરો કરતાં પણ ક્યાંય વધુ શેરદિલ છે. તેનું કારણ છે તેનો પોતાનો આત્મવિશ્વાસ. વાત એવી છે કે આ ક્રિકેટરને એક પગ જ નથી! એક પગ ન હોવા છતાં પણ- એ ખૂબ જ જબરદસ્ત ક્રિકેટ રમે છે. તે યુવાનનું નામ છે શબ્બીર અહેમદ ભટ. શબ્બીર મૂળ કાશ્મીરનો વતની છે. શબ્બીરને નાનપણથી જ એક પગ નથી.

એક પગ ના હોવા છતાં પણ - શબ્બીરે પોતાની જાતને દિવ્યાંગ માની નહીં- તેને બદલે એણે એકદમ એથ્લેટિક ફિલ્ડ એવું ક્રિકેટ પસંદ કર્યું.

શબ્બીરને ક્રિકેટમાં પહેલેથી ખૂબ રસ હતો. એણે બાકાયદા ક્રિકેટ રમવા-શીખવાનું શરૂ કર્યું

હવે તો એ કાશ્મીરમાં રમાતી દરેક લોકલ ટૂર્નામેન્ટમાં ભાગ પણ લે છે. નૅચરલી, એક પગ વગર કોઇ પણ રમત રમવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. એમાં પણ ક્રિકેટ જેવી રમત તો એક પગ વગર કોઈ વિચારી પણ ન શકે.

પરંતુ શબ્બીર ક્રિકેટની રમત ખૂબ જ સુંદર બેલેન્સથી અને ટેક્નિક વાપરીને રમે છે. ક્યારેક એ કાંખઘોડી સાથે તો ક્યારેક તેના વગર જ રમે છે. સિઝન બૉલને પણ એ આસાનીથી રમી લે છે

જો શબ્બીર જેવો આત્મવિશ્વાસ સૌ કોઈ કેળવી લે તો જિંદગીની રમતમાં એ વિજેતા જ નીવડે.

