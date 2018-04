બેટ્સમેન બોલથી નહીં, હેલમેટથી થયો આઉટ

ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂ ઝીલેન્ડ વચ્ચે હાલ ટી-20 મેચ ચાલી રહી છે

આ ટી-20 મેચમાં બેટ્સમેન અનોખી રીતે આઉટ થયો

ન્યૂ ઝીલેન્ડનો બેટ્સમેન માર્ક ચેમ્પમેન હેલમેટ દ્વારા હિટ વિકેટ થયો

ઓસ્ટ્રેલિયાના બિલી સ્ટેન્લેએ બાઉન્સ બોલ ફેંક્યો હતો

આ બાઉન્સર બોલને માર્ક પુલ શોટ મારવા ગયો હતો

પુલ શોટ મિસ થતાં બોલ હેલમેટને વાગ્યો

હેલમેટ સ્ટમ્પમાં અથડાતા અમ્પાયરે હિટ વિકેટ જાહેર કર્યો

જોવા જઇએ તો હેલમેટના કારણે આજે માર્કનો જીવ બચી ગયો

હેલમેટના કારણે બાઉન્સર બોલની વધુ એક મોટી દુર્ઘટના ટળી

The batsmen did not get the ball, they came out of the helmet New Zealand batsman Mark Chapman hit in head, helmet knocked off, falls on STUMPS