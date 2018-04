6 વર્ષના ટેણિયાની સ્પિન બોલિંગ જોઇને શેન વોર્ન પણ ચોંકી ગયો

ક્રિકેટમાં જ્યારે સ્પિનરની વાત આવે એટલે - મહાન સ્પિનરોનાં નામ યાદ આવે જેમાં - શેન વોર્ન, મુથૈયા મુરલીધરન, અનિલ કુંબલે વગેરે સ્પિનરોનો સમાવેશ થાય છે. આ સ્પિનર બોલરોએ સ્પિન કરવામાં જે મહારત હાંસલ કરી હતી - તે ખરેખર ક્રિકેટ જગતમાં બેમિસાલ છે.

હાલ આ સ્પિનરો જેવી જ કમાલ કરી રહ્યો છે - એક 6 વર્ષનો ટેણિયો. આ 6 વર્ષના. ટાબરિયાની સ્પિન બોલિંગ જોઇને - તમારું માથું પણ બોલની જેમ ફરવા લાગશે. બલુચિસ્તાનના ક્વેટા શહેરમાં રહે છે આ નાનો સ્પિનર . જેનું નામ છે અલી મિકેલ અલીની બીજી ખાસિયત એ છે કે - જે બોલ કહેશો તે બોલ સ્પિન કરીને બતાવશે. લેગ સ્પિન, ઓફ સ્પિન, ફ્લિપર, ગુગલી, સ્લાઇડર - આ દરેક પ્રકારની સ્પિન બોલિંગની આવડત છે અલી પાસે.એક્શનની વાત કરીએ તો આ ટાબરિયામાં- શેન વોર્નની ઝલક દેખાશે. ક્વેટામાં અલીને જુનિયર શેન વોર્નના નામથી જ લોકો ઓળખે છે.

વિવિધ સ્પિન બોલિંગ કરતો અલીનો વીડિયો - સોશિયલ મીડિયા પર હાલ ઘણો વાઇરલ થઇ રહ્યો છે. હવે મજાની વાત એ છે કે - વીડિયો એટલી હદે વાઇરલ થયો કે - ખરેખર આ વીડિયો શેન વોર્ન પાસે પણ પહોંચી ગયો - શેન વોર્ને જ્યારે આ ટેણિયાનો વીડિયો જોયો ત્યારે- તે પોતે પણ દંગ રહી ગયો.

વોર્ને વીડિયો જોઇને અલીની તારીફ કરી અને - ટ્વીટ પણ કર્યું, ટ્વીટમાં શેન વોર્ને લખ્યું છે કે, 'આટલી નાની ઉંમરમાં જે રીતે - તારા હાથમાંથી બોલ છૂટીને આવી રહ્યો છે તે - ખરેખર બધાને હલાવી દે તેવું છે. આવું જ પર્ફોમન્સ જાળવી રાખજે' - શેન વોર્ને અલીને એક ટિપ પણ આપી છે - વોર્ને કહ્યું કે, 'બોલિંગ કરતાં સમયે હાથ થોડો ઉપર રાખવાનો ટ્રાય કર' આવનારા ભવિષ્યમાં અલી આ જ રીતે - બોલ સ્વિંગ-સ્પિન કરતો રહેશે તો એમાં - કોઇ જ શક નથી કે એ એક જબરદસ્ત સ્પિનર બનશે.

shane warn say awesome style year old teenage spin bawling Absolutely fantastic, blown away on how good the ball comes out of your hand, especially at the age of only 6 - well done and keep up the great work. One tip - get that bowling arm a little higher