સેહવાગ અને આફ્રિદી વચ્ચે સ્વિત્ઝર્લેન્ડમાં જામશે 'આઈસ ક્રિકેટ'નો મહામુકાબલો

સેન્ટ મોરિત્ઝના તળાવ પર 200 ટન વજનને પણ સહન કરી લે એટલી જાડી બરફની જાડી ચાદર પથરાઈ ગઈ છે. આ તળાવ પર કૃત્રિમ પિચ બનાવી મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેના પર બે દિવસ માટે ક્રિકેટ મેચ રમાવા જઈ રહી છે.

Shahid Afridi-led Royals will face off against Virender Sehwag-led Diamonds in a unique two-day event at St Moritz