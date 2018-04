ચા વેચનાર છોકરો બન્યો ક્રિકેટર રોહીત શર્મા છે ફેવરિટ

પાકિસ્તાનના અંડર-19ટીમનો ખેલાડી મુહમ્મદ ઝૈદ આલમની એક એવી ઇન્ટ્રેસ્ટિંગ વાત છે કે તે ક્રિકેટ બન્યા પહેલા પાકિસ્તાનમાં ચા વેચવાનું કામ કરતો હતો. હાલની તારીખમાં લાહોર સ્થિત તેના પિતા ચાની દુકાન ચલાવે છે. હાલ આઇ.સી.સી. અં. 19 વર્લ્ડ કપ ચાલી રહ્યો છે તેમાં મુહમ્મદ ઝૈદ આલમ પાકિસ્તાન તરફથી ઓપનર બેટ્સમેન છે. ઝૈદ ક્રિકેટર નહોતો બન્યો ત્યારે તે તેના પિતા સાથે ચાની દુકાન પર બેસતો હતો. મુહમ્મદ ઝૈદ રેડિયો પર ક્રિકેટ કોમેન્ટરી સાંભળતો હતો. ઝૈદ યુ-ટ્યૂબ પર એ.બી ડિવિલિયર્સ અને ની સૌથી વધારે બેટિંગના વીડિયો જોઇને તે એ પ્રકારના શોટ્સ મારવાની પ્રેક્ટિસ કરે છે. ઝૈદના પિતાને આ વાતની ખબર પડી કે તેમનો દિકરો આટલું સારું ક્રિકેટ રમે છે તો તેમણે તેને લાહોર ક્રિકેટ ક્લબમાં એડમિશન કરાવી આપ્યું. ઝૈદના પરિવારની હાલત જોતાં ત્યાંના કોચે તેની ફિ માફ કરી અને તેને ક્રિકેટ કીટ પણ આપી. ઝૈદની મહેનત અને તેના સારા પર્ફોમન્સને કારણે તેને પાકિસ્તાન અં.19માં ઓપનર બેટ્સમેન તરીકેનું સ્થાન મળ્યું.

Pakistan tea seller s son Mohammad Zaid Alam became cricketer rohi sharma is favourite player Son of a tea seller, Zaid Alam, has made it to Pakistan’s Under-19 team for the upcoming ICC Cricket World Cup, and he hopes to achieve much more.