ધોનીના ચાહકોમાં આના જેવો ચાહક કોઈ જ નહીં હોય, જુઓ વીડિયો

ક્રિકેટની ક્રીઝ પરથી તો ધોની ઘણા સમયથી રેસ્ટ પર છે, પરંતુ ધોનીના ચાહકો ભારતમાં એટલા બધા છે કે એ- રેસ્ટ પર હોવા છતાં ઘણી ઇવેન્ટોમાં હાજરી આપવી પડે છે. હમણાં જ ધોનીએ લખનૌની એક ઇવેન્ટમાં હાજરી આપી હતી.

આ ઇવેન્ટમાં ધોનીને તેના ઓટોગ્રાફવાળું એક નાનું બેટ - તેના ફૅનને ગિફ્ટમાં આપવાનું હતું - આ ગિફ્ટ લેવા માટે ધોનીનો ટીનએજર ફૅન - સ્ટેજ પર આવ્યો. આ ધોનીચાહક સ્ટેજ પર આવતાંની સાથે સીધો જ સાષ્ટાંગ ધોનીના પગમાં પડી ગયો! ધોનીએ તેને ઊભો કરીને તેને ભેટી પડ્યો - એટલું જ નહીં ધોનીનો આ ચાહક એટલો ભાવુક થઇ ગયો હતો કે - ધોનીને છોડવાનું નામ જ નહોતો લેતો - ત્યાર બાદ આ ફૅને ધોની સાથે સેલ્ફી લીધી અને - ધોનીએ તેને નાનકડું બેટ ગિફ્ટ આપ્યું પરંતુ - છેલ્લે જતાં જતાં પણ આ ભાવુક ચાહકે ફરીથી ધોનીને રડતાં રડતાં પગે પડ્યો. અંતે બાજુમાં ઊભેલી એક વ્યક્તિએ તેને પાણી આપ્યું અને - એ ચાહક ચોધાર આંસુએ રડતી હાલતમાં જ સ્ટેજ પરથી વિદાય થયો. ધોની સાથે આવા કિસ્સા પહેલાં પણ ઘણી વખત બની ચૂક્યા છે - શ્રીલંકા સામેની એક મેચ દરમિયાન - ધોનીનો એક ફૅન ચાલુ મેચે ગ્રાઉન્ડ પર આવીને ધોનીને પગે લાગ્યો હતો. ત્યારબાદ ધોનીએ એને ઑટોગ્રાફ આપ્યો હતો. એક્ચ્યુઅલી, ધોનીનું ફૅન ફોલોઇંગ એટલું જબરદસ્ત છે કે આવી ઘટનાઓનો સિલસિલો ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ જ રહેવાનો છે એ નક્કી વાત છે

mahindrasingh dhoni going one event. dhoni gift for his fan, but fan suddenly TOUCHES HIS FEET after fan hug and his lots off crying. than mahi autograph on short bat and gift for him