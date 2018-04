સિક્સ મારીને જીતાડ્યા બાદ કાર્તિકે સ્ફોટક બૅટિંગનું સિક્રેટ ખોલ્યું

'નિદાહાસ ટ્રોફી'ની ફાઇનલમાં ભારત - બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ખરાખરીની ટક્કરમાં અંતે - ભારતનો રોમાંચક વિજય થયો

ભારતની આ જીતનો શ્રેય દિનેશ કાર્તિકને જ જાય છે એમાં કોઈ શક નથી. દિનેશ કાર્તિકની એ 8 બોલમાં 29 રનની તોફાની બેટિંગ જિંદગીભર બધાને યાદ રહેશે.

એમાં પણ ખાસ કરીને બાંગ્લાદેશના 'નાગીન ડાન્સર' ખેલાડીઓને તો સપનામાં પણ દિનેશ કાર્તિક દેખાશે! લાસ્ટ બોલમાં સિક્સ મારીને મેચ જીતાડનાર દિનેશ કાર્તિકે મૅચ પછી આ સિક્સનું સિક્રેટ છત્તું કર્યું હતું. કાર્તિકે કહ્યું, 'જે રીતે રહેમાનની 18મી ઓવરમાં એક જ રન આવ્યો અને પાંડેની વિકેટ પડી...' '...તે જોતાં મને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે આ પિચ પર રમવું સહેલું નથી...' '...મેં ત્યારે જ નક્કી કરી રાખ્યું હતું કે મારે જઇને સ્ફોટક બેટિંગ કરવી પડશે - સદનસીબે બોલ પણ એવી જ જગ્યા ઉપર બોલરે નાખ્યા જ્યાંથી હું જોરથી પ્રહાર કરી શકું...'

કાર્તિકે કહ્યું કે, 'હું ઘણા સમયથી બેટ સ્વિંગનો અભ્યાસ કરી રહ્યો છું, આજે તે પ્રેક્ટિસનું સારું પરિણામ મળ્યું.' વધુમાં દિનેશે કહ્યું કે, 'ટીમ ઇન્ડિયામાં સ્થાન મેળવવું કોઈ રમત વાત નથી, જો તમને આ મોકો મળે તો તમારે કંઇક સાબિત કરીને બાતાવવું જ જોઇએ...' '...હું મારા આ પ્રદર્શનથી ઘણો ખુશ છું - આ ટ્રોફીમાં ટીમના યુવા પ્લેયરોએ પણ ઘણી મહેનત કરી છે - આ ટૂર્નામેન્ટમાં આમારું પર્ફોમન્સ ખૂબ જ સારું રહ્યું હતું...' '...જો આ ફાઇનલ મેચ ભારત ના જીતી શક્યું હોત તો - આ ટૂર્નામેન્ટમાં અમારી રમત સાથે ન્યાય ન થયો હોત.'

Kartik opens the secret of batting batting after winning the Six How Dinesh Karthik won the Nidahas Trophy