ભારતના આ દિગ્ગજ ક્રિકેટરે ફાઇનલ મેચમાં કર્યો નાગિન ડાન્સ

- શ્રી લંકામાં રમાયેલી 'નિદાહાસ' ટ્રોફીની ટ્રાઈ સિરિઝમાં - લોકોને બે વસ્તુ હંમેશાં યાદ રહેશે

- એક છે ની સુપર્બ મૅચવિનિંગ સિક્સ અને બીજું છે નાગિન ડાન્સ - નાગિન ડાન્સ આ સિરિઝમાં એ હદે ફેમસ થયો છે કે - ભારત, બાંગ્લાદેશ, શ્રી લંકાના પ્લેયરોથી લઇને પ્રેક્ષકોએ પણ ડાન્સની મજા લીધી છે, પરંતુ... હવે જે નાગિન ડાન્સની વાત કરવાની છે તે તદ્દન હટકે છે - આ નાગિન ડાન્સે તો મેચના કોમેન્ટેટરને પણ ના છોડ્યા - ભારતના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ કેપ્ટન અને હાલ મેચમાં કોમેન્ટરી કરતા - દિગ્ગજ ક્રિકેટર એવા સુનીલ ગાવસ્કરે પણ આ નાગિન ડાન્સની મજા કોમેન્ટરી બોક્સમાં લીધી. વાત એવી છે કે ભારત- બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની ફાઇનલ મેચમાં - કેમેરાની સ્ક્રીન ઉપર જેવો બાંગ્લાદેશનો વિકેટ કીપર મુસ્ફિકુર રહેમાન દેખાયો - એટલે તરત જ સુનીલ ગાવસ્કર સાથે બેઠેલા - બ્રેટ લીએ કહ્યું કે પેલો ડાન્સ કરો અને - ગાવસ્કર તરત જ ઊભા થઇને કોમેન્ટરી બોક્સમાં ડાન્સ કરવા લાગ્યા! શ્રી લંકા સામેની મેચ બાંગ્લાદેશ જીત્યા બાદ તમામ પ્લેયરોએ આ નાગિન ડાન્સ કર્યો હતો - આ નાગીન ડાન્સ સૌ પ્રથમવાર બાંગ્લાદેશના વિકેટ કિપર મુસ્ફિકુર રહેમાને જ શ્રી લંકા સામે કર્યો હતો - બાંગ્લાદેશના ખેલાડીઓની આ વાહિયાત હરકતનો બરાબરનો બદલો ભારત અને શ્રી લંકાના ફૅન્સે લઈ લીધો - કેમ કે ફાઇનલમાં ભારતે બાંગ્લાદેશને ભૂંડી રીતે હરાવ્યા બાદ સ્ટેડિયમમાં ચારેકોર નાગિન ડાન્સ જ જોવા મળતો હતો!

India Who made the Nagin dance in the commentary box in the final of Bangladesh Nidahas Trophy T20I Final: Sunil Gavaskar, Cricket Fans Show-off ‘Naagin’ Dance Moves – See Pics