IPL પહેલાં ધોનીની ટીમે કરી ધમાકેદાર એન્ટ્રી

- IPL શરૂ થવામાં હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે

- દરેક ટીમના ખેલાડી હાલ ક્યાંકને ક્યાંક પોતાની ટીમના પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત છે

- હમણાં જ IPLની મોસ્ટ પોપ્યૂલર ધોનીની ટીમ

- ‘ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ’ની ધમાકેદાર એન્ટ્રી જોવા મળી

- આ એન્ટ્રીમાં ધોની ક્યાંય નજરે નથી પડતો, પરંતુ... - ...ટીમના બીજા ઘણા મોટા પ્લેયરો જોવા મળી રહ્યા છે

- CSKની આખી ટીમે પોતાના યુનિફોર્મમાં અને યલો કલરની ઓટોરિક્ષામાં આવીને - કર્યો જોરદાર ડાન્સ

- આ ડાન્સમાં CSKમાં પહેલી વાર રમી રહેલા હરભજનની સાથે - રવીન્દ્ર જાડેજા, સુરેશ રૈના, ડી. જે. બ્રાવો અને સાથી ખેલાડીઓ જોવા મળ્યા

- આ વીડિયો જોઇને તો લાગે છે કે આ વખતનું IPL આવું જ ધમાકેદાર બની રહેવાનું છે

MS dhoni team chennai super kings awesome dance. harbhajan sing, ravindra jadeja, suresh rain and murali vijay play sout style dance. it s promotional song for IPL CSK team Dhoni s team made the IPL before the debutant entry