ફૅન્સ સાથે સેલ્ફીના ચક્કરમાં ધોનીએ જીવનું જોખમ વહોરી લીધું

- મહેન્દ્રસિંહ ધોની એવી પર્સનાલિટી છે કે - તે ક્રિકેટ સિવાય પણ જો કોઈ એક્ટિવિટી કરે તો તે વાઇરલ થઇ જાય છે

- ઘણી વાર તો તે જીવ અને કારકિર્દી બંનેને જોખમમાં મૂકતા પણ અચકાતો નથી

- હાલ ધોનીએ તેના ફૅન્સ માટે આવું જ એક જોખમ લીધું

- તે રિસ્કી સ્ટન્ટનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર ઘણો વાઇરલ થઈ ગયો હતો

- બન્યું એવું કે અનેક બ્રાન્ડ્સના ધણી એવા ધોનીની એક બ્રાન્ડનું નામ છે ‘સેવન’

- સ્પોર્ટ્સ વેર બનાવતી આ બ્રાન્ડના બેંગલોર ખાતેના નવા શોરૂમનું ઉદઘાટન હમણાં ધોનીએ કર્યું

- નૅચરલી, બે માળમાં પથરાયેલા આ શોરૂમની બહાર ચાહકોની જબ્બર ભીડ એકઠી થઈ ગયેલી

- જ્યારે ધોની સ્ટોર પર પહોંચ્યો ત્યારે - તેના ફેન્સ ધોની સાથે સેલ્ફી લેવા પડાપડી કરી રહ્યાં હતાં

- ભીડ એટલી હદે વધી ગઇ હતી કે - પબ્લિક વચ્ચે જઇને સેલ્ફી લેવી પોશિબલ નહોંતી

- આ જોઇને ધોનીએ નવો જુગાડ કર્યો

- જુગાડમાં ધોનીએ જોખમ લીધું પરંતુ - ફેન્સ સાથેની સેલ્ફી લેવામાં તે કામયાબ રહ્યો

- ધોની સ્ટોરમાં પહેલા માળની રેલિંગ કૂદીને જાયન્ટ કાચ પાસેના બીમ પર ઊભો રહી ગયો

- ત્યાંથી એણે ચાહકો બૅકગ્રાઉન્ડમાં દેખાય તેવી સેલ્ફી લીધી

- જો આ વખતે સહેજ ચૂક થઈ હોત કે તેનો પગ લપસ્યો હોત તો ધોની સીધો નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર પટકાત

- ગંભીર ઈજા ઉપરાંત એના કરિયર પર પણ પ્રશ્નાર્થ મુકાઈ જવાની શક્યતા હતી

- ધોનીના ચાહકો ભારતભરમાં એટલા બધા છે તો - ફેન્સ માટે થઇને ધોનીએ આ જોખમ પણ ઉઠાવી લીધું

Dhoni s life threatened with fence of selfie with fencing MS Dhoni inaugurated a SEVEN store in Bangalore on Sunday. Fans gathered outside the store to get a glimpse of their idol Dhoni. The sportswear brand is owned by the former Indian skipper, and its first store was opened in his home town of Ranchi, at the Nucleus Mall, Circular Road