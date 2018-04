શા માટે મેચ જીત્યા બાદ ગાંગુલીએ ટી-શર્ટ ઉતારી હતી?

જુલાઈ 2002માં ઈંગ્લેન્ડના લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં ભારત-ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે સિરીઝ રમાઈ રહી. હતી. આ મેચ 'નેટવેસ્ટ' સિરિઝની ફાઈનલ મેચ હતી. ભારતને જીત માટે 4 બોલમાં 2 રનની જરૂર હતી- ફ્લિન્ટોફ બોલ ફેંકે છે અને તેને ફટકારી 2 લે છે અને ભારત જીતી જાય છે જીતની ખુશીમાં ગાંગુલી પોતાની ટી-શર્ટ ઉતારે છે.

To take revenge from Flintoff Sourav Ganguly took off his shirt mentioned in autobiography a century is not enough