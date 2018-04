17 વર્ષના જોડિયા ભાઇઓએ વિરાટ, રોહિત અને હાર્દિકને કર્યા ક્લિન બોલ્ડ

બે ટેસ્ટ મેચમાં હાર્યા બાદ ત્રીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ મેચમાં વાપસી કરવા માટે આકરી પ્રેક્ટિસ કરી રહી છે. ટીમ ઇન્ડિયા પ્રેક્ટિસ દરમિયાન બોલિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે ટીમને બેટિંગ પ્રેક્ટિસ કરવા માટે સાઉથ આફ્રિકાના બે જોડિયા બોલર ભાઇઓની મદદ લેવી પડી છે. 17 વર્ષના આ ફાસ્ટ બોલર બંધુઓનું નામ છે ડુઆન જેન્સન અને માર્કો જેન્સન. આ બંને ભાઇઓએ ટીમ ઇન્ડિયાના ધુરંધર બેટ્સમેનોને પ્રેક્ટિસ દરમિયાન નાકે દમ લાવી દીધો હતો. ડુઆન અને માર્કોની ફાસ્ટ અને સ્વિંગ બંને પ્રકારની બોલિંગમાં જોરદાર પકડ છે. આ બંને ભાઇઓની બોલિંગ ે તારીફ એટલા માટે છે કે નેટ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ટીમ ઇન્ડિયાના ખૂંખાર બેટ્સમેન વિરાટને પણ આ ભાઇઓની બોલિંગ પર ગરબા રમવા પડ્યા હતા. તેઓએ વિરાટને ત્રણ વખત બીટ કર્યો હતો. એકલો વિરાટ જ નહીં હીટમેન ને અને હાર્દિક 'કુંગફુ' પંડ્યાને પણ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન આ આફ્રિકન જોડિયા બંધુઓએ બોલ્ડ માર્યા હતા. જોઇએ કોણ છે આ જોડિયા બોલર બંધુઓ

જેન્સન બ્રધર્સ આફિક્રાની એક લોકલ ટીમમાંથી નોર્થવેસ્ટ અંન્ડર-17માંથી રમે છે. તે બંને લેફ્ટ આર્મ ફાસ્ટ બોલર છે. ફાસ્ટ એન્ડ સ્વિંગ બોલિંગમાં સારી ટેક્નિક ધરાવે છે. બંને ભાઈ ડાબા હાથે બૉલિંગ કરે છે, પરંતુ બૅટિંગમાં બંને જમોણી છે. ઑસ્ટ્રેલિયાના મિચેલ જ્હોન્સન, અને સાઉથ આફ્રિકાના મોર્ની મોર્કેલ જેવા ફાસ્ટ બૉલર્સને પોતાના રોલ મૉડલ માનતા આ જૅન્સન બ્રધર્સની ટેલેન્ટથી ખુદ પણ પ્રભાવિત છે. ડુઆન અને માર્કોનાં ફેમિલી સ્પોર્ટ્સ સાથે જોડાયેલાં છે. તેમના પિતા કુશ જેન્સન રગ્બી પ્લેયર રહી ચૂક્યા છે, અને તેમની એક બહેન પણ છે તે એથ્લિટ છે. સાઉથ આફ્રિકન બૉલિંગ મશીન જેવા આ ભાઈઓ પોતાના દેશ માટે રમવાનું સપનું જોઈ રહ્યા છે. જે રીતે આ બંને ભાઈઓએ ભારતના ધુરંધર બૅટ્સમેનને પણ નાકે દમ લાવી દીધો છે એ જોતાં બંનેને પોતાનું સપનું સાકાર કરવા માટે ખાસ રાહ જોવી નહીં પડે તેવું લાગે છે.

ndia vs South Africa: Meet Duan and Marco Jansen, 17-year-old twins who have impressed Virat Kohli and Co in nets