આજે ઇંગ્લેન્ડ સામે બીજી ટી-20, પ્રથમ વખત સિરીઝ જીતવા ઉતરશે ભારત

કાર્ડિફ: ભારત ઇંગ્લેન્ડ સામે રાત્રે 10 વાગ્યે બીજી ટી-20 મેચ રમશે.પ્રથમ મેચમાં ભારતે ઇંગ્લેન્ડને 8 વિકેટે હરાવ્યું હતું. ઇંગ્લેન્ડમાં તેને ટી-20 સિરીઝમાં હરાવી શકી નથી. એવામાં ભારતની નજર બીજી મેચ જીતીને ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ તેની ધરતી પર પ્રથમ વખત ટી-20 સિરીઝ જીતવા પર હશે. પ્રથમ મેચમાં ભારતનો થયો હતો વિજય પ્રથમ ટી-20 મેચમાં ભારત તરફથી ે 5 વિકેટ ઝડપી હતી જ્યારે ે સદી ફટકારી ટીમને જીત અપાવી હતી. આ બન્ને બીજી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડ માટે મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે. ચાઇનામેન બોલરો વિરૂદ્ધ ઇંગ્લેન્ડના શરૂઆતના ક્રમના બેટ્સમેનોનો રેકોર્ડ સારો રહ્યો નથી. કાર્ડિફની પિચ ઇંગ્લેન્ડના અન્ય મેદાનોની અપેક્ષાએ ધીમી છે. જેની પર 144ની એવરેજથી જ રન બનાવ્યા છે. એવામાં અનુમાન લગાવવુ અશક્ય છે કે કઇ ટીમ મેચ જીતશે. ભુવનેશ્વર સામે ફોર્મ વાપસીનો પડકાર: ભારતની પેસ બેટરીનો આગેવાન છે પરંતુ ગત 2 ટી-20 મેચમાં તેને એક પણ વિકેટ મળી નથી. ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ સિરીઝની પ્રથમ મેચમાં માનચેસ્ટરમાં તેને 4 ઓવરમાં 45 રન આપ્યા હતા. આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ પ્રથમ ટી-20માં પણ તે કોઇ વિકેટ ઝડપી શક્યો નહતો. જોકે, તે મેચમાં તેને 4 ઓવરમાં માત્ર 16 રન જ આપ્યા હતા. એવામાં મોટો સવાલ થાય છે કે શું વર્તમાન ફોર્મમાં તેને અંતિમ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવશે?જો તેને તક મળે છે તો ફોર્મમાં પરત ફરવાનો પડકાર રહેશે. ભારત વિરૂદ્ધ મોઇન અલીને સારા પ્રદર્શનની રાહ: તાજેતરમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરૂદ્ધ રમાયેલી ટી-20 સિરીઝમાં ઇંગ્લેન્ડના મોઇન અલીએ 5 મેચમાં 12 વિકેટ ઝડપી હતી. જોકે, ભારત વિરૂદ્ધ પ્રથમ ટી-20માં પોતાનું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા વિરૂદ્ધ તેને 4 ઓવરમાં સૌથી વધુ 58 રન આર્યા હતા. મંગળવારે ભારત વિરૂદ્ધ મેચમાં 2.2 ઓવરમાં 37 રન આપી દીધા છે. તે બેટિંગમાં પણ કઇ ખાસ પ્રદર્શન કરી શક્યો નહતો. વિરાટ કોહલીને ચીયર કરવા ઇંગ્લેન્ડ પહોચી અનુષ્કા, ટીમ બસમાં સાથે જોવા મળ્યા બન્ને સંભવિત ટીમ ભારત: (કેપ્ટન), , , લોકેશ રાહુલ, એમએસ ધોની, , , ભુવનેશ્વર કુમાર, , કુલદીપ યાદવ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ ઇંગ્લેન્ડ: ઇયાન મોર્ગન (કેપ્ટન), , , , જો રૂટ, જોની બેરિસ્ટો, મોઇન અલી, ડેવિડ વિલી, લિયામ પ્લંકેટ, , આદિલ રાશિદ

