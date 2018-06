ગોળી વાગતા હોકી પ્લેયરની કરિયર હતી જોખમમાં, આત્મવિશ્વાસના બળે બન્યો 'સૂરમા'

નવી દિલ્હી: ભારતીય હોકી ખેલાડી અને પૂર્વ કેપ્ટન સંદીપ સિંહના જીવન પર આધારિત ફિલ્મ 'સૂરમા'નું ટ્રેલર લોન્ચ થઇ ગયુ છે. આ બાયોપિકમાં સંદીપ સિંહનો રોલ પંજાબી ફિલ્મ્સનો સુપરસ્ટાર દલજીત દોસાંજ ભજવી રહ્યો છે. સંદીપને વિશ્વના સૌથી ખતરનાક ડ્રેગ-ફ્લિકરમાંથી એક ગણવામાં આવતો હતો. જેની ડ્રેગની સ્પીડ 145 km/hr છે અને તેની આ શાનદાર સ્પિડને કારણે તેને 'ફ્લિકર સિંહ'ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ફિલ્મ 13 જુલાઇ, 2018માં રિલીઝ થવાની છે. દરમિયાન અમે તમને 'સૂરમા' જેની પર આધારિત છે તે સંદીપ સિંહ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ. સંદીપ સિંહને વાગી હતી ગોળીઃ 22 ઓગસ્ટ 2006માં સંદીપ સિંહ, રાજપાલ સિંહ સાથે ચંદીગઢથી દિલ્હી જઇ રહ્યાં હતા. સંદીપ અંબાલાથી ટ્રેનમાં બેઠો હતો, જે જગ્યા તેના ઘર શાહબાદની નજીક છે, તેને જર્મની જવાનું હતું, જ્યાં વર્લ્ડકપ રમાવાનો હતો. આ કોચમાં આરપીએફના એએસઆઇ મોહર સિંહ હતા. કુરૂક્ષેત્ર પાસે ટ્રેન પહોંચી ત્યારે ગોળીનો એક જોરદાર અવાજ આવ્યો હતો. મોહર સિંહ તે મહિને જ રિટાયર્ડ થવાના હતા. તે પાછળની સીટ પર બેઠા હતા. ભૂલથી તેમનાથી બંદૂકનું ટ્રિગર દબાઇ ગયુ હતું અને આ ગોળી સંદીપ સિંહને વાગી હતી. જ્યારે ગોળી વાગી ત્યારે સવારના 8.30 થયા હતાં. કુરૂક્ષેત્ર સ્ટેશન પર સંદીપને ઉતારવામાં આવ્યો અને રિક્ષામાં તેને હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યો. સવારે 8.30 વાગે વાગી હતી ગોળી, સાંજે થયું ઓપરેશનઃ 10 વાગ્યે એક્સરે અને સીટી સ્કેન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમયે ડોક્ટરે એમ કહી દીધું હતું કે તેમને નથી લાગતું કે સંદીપને ગોળી વાગી હોય. 12 વાગે સંદીપને પીજીઆઈ ચંદીગઢ ખાતે રેફર કરવામાં આવ્યા અને સાંજે 4.30 વાગે ઓપરેશન કરીને ગોળી કાઢવામાં આવી હતી. ત્યારે ડોક્ટર્સે એમ કહ્યું હતું કે સંદીપ ક્યારેય વ્હીલચેર પર બેસી શકશે નહીં. કિડની-લીવરમાં પંક્ચર હતું. સ્પાઈનલ કોર્ડને પણ ખાસ્સું એવું નુકસાન થયું હતું. એક સમયે તો લાગ્યું હતું કે સંદીપ હવે ક્યારેય સાજો થશે નહીં.

આત્મવિશ્વાસથી થયો સાજોઃ સંદીપનો આત્મવિશ્વાસ કમાલનો હતો. તેણે પોતાના ભાઈને હોકી સ્ટિક લાવવાનું કહ્યું. સંદીપ માત્રને માત્ર પોતાની સ્ટિક સાથે રહેવા માંગતો હતો. સંદીપ પોતાના આત્મવિશ્વાસના બળે સાજો થયો. બે વર્ષ બાદ સંદીપ પોતાના પગ પર ઉભો થયો અને તેણે ટીમ ઈન્ડિયામાં પોતાની જગ્યા બનાવી. 2 વર્ષ પછી ટીમમાં પરત ફર્યોઃ સંદીપે થોડાંક મહિના ટ્રેનિંગ લઈને ભારતીય ટીમમાં પોતાનું સ્થાન સુનિશ્ચિત કર્યું હતું. સંદીપની મદદથી જ ભારત અઝલાન શાહ હોકી કપમાં મેડલ જીત્યું હતું. બે મહિના બાદ સંદીપ ભારતીય ટીમનો કેપ્ટન બન્યો હતો. 2014 સુધી સંદીપ ભારતીય ટીમમાં મહત્વનો ખેલાડી રહ્યો હતો. સંદીપ સિંહે 2012ના ઓલિમ્પિકમાં ક્વોલિફાયર્સમાં સૌથી વધુ ગોલ ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો હતો. ફ્રાંસ વિરૂદ્ધ સંદીપે પાંચ ગોલ ફટકારી સૌથી વધુ ગોલ કરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. 2004માં આવ્યો હતો ચર્ચામાં: સંદીપની ચર્ચા સૌથી પહેલા 2004માં થઇ હતી. તે ભારતની જીતમાં ટોપ સ્કોરર હતો. સંદીપની કરિયરમાં હરેન્દ્રસિંહનો મોટો રોલ હતો. જે તે સમયે તેના કોચ હતા. સંદીપ સિંહે પાકિસ્તાન સામેની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

શાહબાદમાંથી આવે છે સૌથી વધુ મહિલા હોકી પ્લેયરઃ સંદીપનું ઘર હરિયાણાના શાહબાદમાં છે. શાહબાદ મહિલા હોકી ખેલાડીઓ માટે જાણીતું છે. એક સમય હતો જ્યારે ભારતીય ટીમમાં અડધાથી વધુ યુવતીઓ શાહબાદની હતી. આજે પણ ભારતીય હોકી ટીમમાં શાહબાદની યુવતીઓનો દબદબો જોવા મળે છે.

