ટીમ ઈન્ડિયાને નહાવામાં આવી રહી છે પ્રોબ્લેમ, આવું છે કારણ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સાઉથ આફ્રિકાના પ્રવાસે છે. સાઉથ આફ્રિકાના કેપટાઉનમાં પાણીની તંગી છે. આથી ક્રિકેટરોને બે મિનિટથી વધુ શાવર ન લેવા માટે સૂચના આપી દેવાઈ છે. જેના કારણે ક્રિકેટરોને નહાવામાં તકલીફ થઈ રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે કેપટાઉનમાં પાણીની તંગી હોવાના કારણે ખાસ અવેરનેસ કેમ્પેઈન ચલાવાઈ રહ્યા છે.

Indian cricketers are on tour of south Africa. Authority of Cape town adviced them not to take shower more than two minutes because there is water crisis in the city.