આજથી બરાબર એક વર્ષ પછી આ મેદાન પર થશે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: 16 જૂન...આ એ તારીખ છે જે દિવસે કરોડો લોકો પોતાના ટીવી સેટ સામે ચોંટી જશે, કારણકે આ દિવસે ક્રિકેટની સૌથી મોટી ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની ટક્કર થશે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ આવતા વર્ષે યોજાનાર ક્રિકેટ વર્લ્ડકપની, જેમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમ 16 જૂનના રોજ ટકરાશે. એટલેકે હવે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહાટક્કર થવામાં બસ માત્ર એક જ વર્ષનો સમય બાકી છે.

વર્લ્ડ કપ 2019, 30 મેથી 14 જુલાઈની વચ્ચે રમાશે અને ભારત પોતાના અભિયાનની શરૂઆત 5 જૂનથી દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કરશે. ભારત અને પાકિસ્તાનની વચ્ચે મેચ 16 જૂનના રોજ માન્ચેસ્ટરમાં રમવામાં આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે ભારતે વિશ્વકપમાં હંમેશા પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે.

રસપ્રદ વાત એ છે કે આથી પહેલા આઈસીસીની જુદીજુદી ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત ભારત-પાકિસ્તાનની ટક્કરથી જ થાય છે, કારણકે તેમાં સ્ટેડિયમ ખચોખચ ભરેલું હોય છે. વિશ્વકપ 2015માં ઓસ્ટ્રેલિયા (એડિલેડ) અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2017 (બર્મિંગહામ)માં પણ આવું જ થયું હતું. આ પહેલો એવો ચાન્સ છે કે જયારે ભારત અને પાકિસ્તાન મેચથી ટુર્નામેન્ટ શરુ નહીં થાય. આ ટુર્નામેન્ટ રાઉન્ડ રોબિન (વિશ્વકપ 1992ની રીતે જેમાં દરેક ટીમ એકબીજા વિરુદ્ધ રમશે) તેના પર આધારિત હશે.'

