આયર્લેન્ડ વિરૂદ્ધ 2nd ટી-20 મેચમાં વિરાટ એન્ડ કંપનીએ બનાવી દીધા અનેક રેકોર્ડ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ આયર્લેન્ડ વિરૂદ્ધ ડબલિનમાં રમવામાં આવી રહેલ બીજી ટી-20 મુકાબલે એન્ડ કંપની મિજબાન ટીમ પર ખરાબ રીતે તૂટી પડી. થોડાં રેકોર્ડ ટીમે મળીને બનાવ્યાં, તો થોડાં ખેલાડીઓએ મળીને બનાવ્યાં. હાર્દિકનો હુમલોઃ- હાર્દિકે એવો હુમલો કર્યો કે આયરિશ ટીમને જોરદાર ઝટકો લાગ્યો. હાર્દિકે 9 બોલ પર 32 રન બનાવ્યાં. તેની સાથે જ તેમણે ટી-20માં પોતાને સર્વશ્રેષ્ઠ સ્ટ્રાઇક-રેટવાળા બેટ્સમેનની લિસ્ટમાં સામેલ કરી લીધાં. આ રેકોર્ડમાં ઓછાંમાં ઓછા ત્રીસ રનના ઇનિંગને સામેલ કરવામાં આવ્યાં છે. સ્ટ્રાઇક-રેટ બેટ્સમેન ઇનિંગ વિરુદ્ધ વર્ષ

360.50 58 (16) ઇગ્લેન્ડ 2007

357.14 સી. મુનરો 50 (14) શ્રીલંકા 2016

355.84 32* (9) આયર્લેન્ડ 2018

353.84 મુબારક 46 (13) કેન્યા 2007 ભારત માટે સૌથી વધારે છગ્ગાઃ- ટી 20માં કોઇપણ એક ઇનિંગની વાત કરવામાં આવે, તો આ મેચમાં એક ઇનિંગમાં ભારત માટે સૌથી વધારે છગ્ગા આવ્યાં, વાસ્તવમાં ભારતે છેલ્લી મેચના મુકાબલે પોતાના રેકોર્ડને સારો બનાવ્યો. છગ્ગા વિરૂદ્ધ વર્ષ

21 શ્રીલંકા ઇન્દોર (2017)

13 ન્યૂઝિલેન્ડ ક્રાઇસ્ચચર્ચ (2009)

13 આયર્લેન્ડ ડબલિન (2018)

12 ઇગ્લેન્ડ બેંગલોર (2017)

12 આયર્લેન્ડ ડબલિન (2018) ભારત માટે ટી20ના બેસ્ટ સ્કોર છેલ્લા મેચમાં સુધાર કરતાં ભારતે પોતાનો ચોથો બેસ્ટ સ્કોર બનાવ્યો સ્કોર વિરૂદ્ધ વર્ષ

260 શ્રીલંકા ઇન્દોર (2017)

244 વિન્ડીઝ લાઉડરહિલ (2016)

218 ઇગ્લેન્ડ ડરબન (2007)

213 આયર્લેન્ડ ડબલિન 2018

211 શ્રીલંકા મોહાલી 2009

208 આયર્લેન્ડ ડબલિન (2018)

