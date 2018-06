છેલ્લાં અગિયાર વર્ષમાં મહેન્દ્ર સિંહ ધોની માત્ર 11 મેચ નહીં રમ્યો, 'આટલી ખરાબ' રહી સ્થિતિ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ બીજા ટી-20 મુકાબલાથી એક વાત સાફ થઇ ગઇ કે વિરાટ કોહલી એન્ડ કંપનીએ આયર્લેન્ડ વિરૂદ્ધ હાલ-ફિલહાલ પ્રયોગની રણનીતિ અપનાવી છે. આ જ કારણ રહ્યું કે ટી-20 મુકાબલામાં ભારતે ચાર બદલાવ કર્યાં. શિખર ધવન અને ધોનીની સાથે-સાથે તેજ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને ભુનવેશ્વર કુમારને પણ આ મેચ માટે આરામ આપી દીધો. અત્યારે જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયાની રણનીતિ સાફ થઇ ગઈ, ત્યારે તેને ઇગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ રમવામાં આવનારી ત્રણ ટી-20 મેચ પહેલાં સારો પ્રયોગ માનવામાં આવી શકે છે. જ્યારે ભારત ઇગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ પહેલી ટી-20 મેચ રમશે, તો વધારે તાકાતની સાથે મેદાન પર ઉતરશે. - ટીમ ઇન્ડિયાના દિગ્ગજ ખેલાડીઓમાંથી મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને આયર્લેન્ડ વિરૂદ્ધ બીજા ટી-20 મેચમાં આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. વાસ્તવમાં છેલ્લાં લગભગ 11 વર્ષોમાં આવું 11 વાર બન્યું, જ્યારે ધોની ભારતીય ટી-20 ટીમનો ભાગ રહ્યા નહીં. આ અગિયાર મેચમાંથી માત્ર ચાર જ મેચમાં ધોનીની જગ્યાએ રમનાર વિકેટકિપરોને બેટિંગ કરવાનું સૌભાગ્ય પણ પ્રાપ્ત થયું. પરંતુ ધોનીની જગ્યાએ રમનાર ક્રિકેટર દશકનો આંકડો પાર કરી શક્યું નહીં. વિશ્વાસ ન થતો હોય તો આંકડાંઓ પર કરો નજર સ્કોર વિકેટકીપર વર્ષ

2 નમન ઓઝા 2010 1 પાર્થિવ પટેલ 2011

2 રોબિન ઉથપ્પા 2015

6* દિનેશ કાર્તિક 2018

