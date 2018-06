ક્રિકેટના અમ્પાયરને રોજના કેટલા મળે છે પૈસા, જાણો રસપ્રદ ફેક્ટ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ક્રિકેટ મેચમાં અમ્પાયરોની ભૂમિકા મહત્વની હોય છે. તમામ ખેલાડીઓની નજર અમ્પાયરના નિર્ણય પર ટકેલી હોય છે. અમ્પાયરિંગ કરવુ આસાન કામ નથી. અમ્પાયરે લીધેલો એક નિર્ણય તેની કાબેલિયત પર સવાલ ઉભા કરે છે. ક્રિકેટર્સની સેલરીને લઇ ફેન્સ વચ્ચે અવાર નવાર ચર્ચા થતી હોય છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે અમ્પાયરને કેટલો પગાર મળે છે? બીસીસીઆઇએ તાજેતરમાં જ અમ્પાયર, સ્કોર્સ અને વીડિયો વિશ્લેષકોની ફી ડબલ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અમ્પાયરને મળે છે આટલા રૂપિયા નવી ફી સ્ટ્રક્ચરના હિસાબથી ટોપ 20 અમ્પાયરોને 40,000 રૂપિયા રોજના મળે છે. પહેલાની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ ક્લાસ અને વન ડે મેચ માટે 20 હજાર રૂપિયા દરરોજના આપવામાં આવતા હતા. વર્ષ 2018માં શરૂ થનારી ડોમેસ્ટિક સિઝનથી અમ્પાયરને આ નવી ફી સ્ટ્રક્ચરના હિસાબથી સેલેરી આપવામાં આવશે. પાકિસ્તાનના અમ્પાયરોને મળે છે સામાન્ય ફી પાકિસ્તાનના અમ્પાયરોને સામાન્ય ફી આપવામાં આવે છે. પીસીબી (પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ) અમ્પાયરોને 6000 રૂપિયા પ્રતિ દિવસના હિસાબથી સેલેરી આપે છે. ઇન્કમટેક્સ કપાયા બાદ અમ્પાયરના હાથમાં 5000 રૂપિયા આવે છે. ભારતીય રેફરીને ફર્સ્ટ ક્લાસ અને વન ડે મેચ માટે 30,000 રૂપિયા આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

BCCI had recently increased the salary of umpires.top 20 umpires of the country (who officiate in games other than T20 matches) has been doubled from Rs 20,000 to Rs 40,000 per day.