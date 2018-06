પંડ્યાએ લખ્યું, પહેલીવાર AC વિનાની હોટલમાં રોકાયો છું, બાદમાં પોસ્ટ હટાવી લીધી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ આયર્લેન્ડ સામે બે ટી-20 મેચની સીરીઝની પહેલી મેચ જીત્યા બાજ ટીમ ઈન્ડિયા હવે આજે(29 જૂન) મેજબાન સાથે બીજી મેચ રમશે. ત્યારે બીજી મેચ પહેલા હાર્દિક પંડ્યાએ તેના ઈંસ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર સ્ટોરી શેર કરતા ચોંકાવનારી વાત કહી છે. તેના પ્રમાણે, તે એક એવી હોટલમાં રોકાયો છે જ્યાં AC જ નથી. જોકે, આ વિશે તેમણે વધારે કંઈ જણાવ્યું નથી, અને આ સ્ટોરી પણ થોડા સમય બાદ હટાવી દીધી હતી.

- આયર્લેન્ડ સામે સીરીઝની બે ટી-20 મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયા ડબ્લિનના પોર્ટમેરનોક હોટલમાં રોકાઈ છે. આ હોટલમાં રોકાવા દરમિયાન હાર્દિકે એક ઈંસ્ટાગ્રામ સ્ટોરી શેર કરી.

- સ્ટોરી સાથે તેણે લખ્યું, 'first time in my life I am staying in a hotel which doesnt have an ac' (જિંદગીમાં પહેલીવાર એક એવી હોટલમાં રોકાયું છું, જેમાં એસી સુદ્ધા નથી.)

- ત્યારબાદ તેણે આ વિશે વધારે કંઈ લખ્યું નથી. ત્યારે આ કેપ્શનની લાસ્ટમાં પંડ્યાએ એક સ્માઈલી પણ બનાવી હતી. જોકે, આ સિવાય પંડ્યાએ બીજું કંઈ લખ્યું નથી અને આ સ્ટોરી પણ તેણે થોડા સમય બાદ હટાવી લીધી હતી.

- ભલે પંડ્યાએ આ વાત લખી હોય કે, તેના રૂમમાં એસી નથી, પરંતુ જણાવી દઈએ કે ટીમ ઈન્ડિયા ડબ્લિનની જે હોટલમાં રોકાઈ છે, ત્યાં એક રાત રોકાવવાનું ભાડું ઓછામાં ઓછું 70 યૂરો(13,500) રૂપિયા છે.

- નોંધનીય છે કે, ટીમ ઈન્ડિયાની આ ટૂર પર રવાના થયા બાદ હાર્દિકે ફ્લાઈટમાં અન્ય પ્લેયર્સ સાથી ઘણી મસ્તી કરી હતી અને બધાનો ફની ઈન્ટરવ્યૂ લીધો હતો. બની શકે છે કે, તેણે આ વાત પણ મજાકમાં લખી હોય.

ભારત આવેલા કેનેડાના વડાપ્રધાને શેફને આપી હતી સાડા 11 લાખ રૂપિયાની બક્ષિસ