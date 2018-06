હાર્દિક પંડ્યાએ શેર કર્યો પોતાનો નવો લૂક, ફેન્સે આ રીતે ઉડાવી મજાક

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: આઇપીએલ બાદ ભારતીય ક્રિકેટર્સ આરામ કરી રહ્યાં છે. ટીમ ઇન્ડિયા પોતાની મેચ હવે 14 જૂને અફઘાનિસ્તાન સામે રમશે. આ બ્રેકમાં કોઇ ફરવા ગયુ છે તો કોઇ પોતાના પરિવાર સાથે સમય વિતાવી રહ્યું છે. ભારતના ઓલ રાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ ફરી એક વખત પોતાનો લૂક બદલ્યો છે. હાર્દિક અફઘાનિસ્તાન સામે ટેસ્ટમાં રમશે હાર્દિક પંડ્યા અફઘાનિસ્તાન સામે એકમાત્ર ટેસ્ટ માટે ટીમમાં રમતો જોવા મળશે. તે બાદ ભારતીય ટીમ ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસે જવાની છે. જ્યાં તે સૌથી પહેલા આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ 2 મેચની ટી-20 સિરીઝ રમશે. હાર્દિક પંડ્યાએ પોતાના વાળ ઘણા નાના કરાવી નાખ્યા છે અને સાથે દાઢી પણ કપાવી નાખી છે. હાર્દિક પંડ્યાએ સોશિયલ મીડિયા પર સેલ્ફી શેર કરી હતી જે બાદ તેની મજાક ઉડવા લાગી છે. હાર્દિક પંડ્યાની આ રીતે ઉડી રહી છે મજાક કોમેન્ટ્સમાં એક શખ્સે લખ્યુ કે હાર્દિક પંડ્યાએ મસલ્સ બનાવવાની જરૂર છે અને તે પેન્સિલ સ્કેચની જેમ લાગી રહ્યો છે. આ સિવાય કોમેન્ટ્સમાં લોકોએ પૂછ્યુ કે તે સાચુ ઇશા ગુપ્તાને ડેટ કરી રહ્યો છે.

