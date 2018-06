મેચ પહેલા પરફ્યુમ લગાવીને મેદાન પર ઉતરે છે જર્મનીનો ફૂટબોલર, રસપ્રદ છે કારણ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ફીફા વર્લ્ડકપ 2018નો 14 જૂનથી રશિયામાં પ્રારંભ થઇ રહ્યો છે. જર્મનીના ફૂટબોલર જૂલિયન ડ્રેક્સલરે એક અનોખુ નિવેદન આપી ચોકાવી દીધા છે. ડ્રેક્સલરના આ નિવેદનને ફેન્સ તેનો અંધવિશ્વાસ કહી રહ્યાં છે.

FIFA વર્લ્ડકપમાં મેસ્સી-રોનાલ્ડો પર નજર, ગોલ્ડન બૂટના બની શકે દાવેદાર જર્મનીના ફૂટબોલરનું અનોખુ નિવેદન ડ્રેક્સલરે જણાવ્યુ કે તે કોઇ પણ મેચ માટે મેદાન પર ઉતરતા પહેલા પરફ્યૂમ જરૂર લગાવે છે. ડ્રેક્સલરે આ વાત હ્યૂગો બોસ નામની કંપનીના પ્રોડક્ટ પ્રમોશન દરમિયાન કહી હતી. ડ્રેક્સલરે કહ્યું, 'હું દરેક મેચ પહેલા મેદાન પર પરફ્યૂમ લગાવીને ઉતરવાનું પસંદ કરૂ છું, જેનાથી મને ખુશી મળે છે અને મેદાન પર મારો ઉત્સાહ ઘણો ઉંચો હોય છે' વોલ્ફસબર્ગથી પેરિસ સેન્ટ જર્મનમાં આવેલા ડેક્સલર્સે જણાવ્યુ કે તે ફેશનની ઘણી નજીક છે અને આ મામલે તે ક્યારેય સમજુતી નથી કરતો, તેને જણાવ્યુ કે તેની પાસે આશરે 70 જોડી જૂતા છે'

FIFA Football World Cup 2018 Start Will Be 14 June.Germany Footballer Julian Draxler Put On Perfume Before Every Match.