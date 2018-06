વર્ષે 1730 કરોડ રૂપિયા કમાય છે મેયવેદર, ઘરમાં જ્યાં ત્યાં પડ્યા હોય છે ડોલરના બંડલ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ફોર્બ્સે વિશ્વના સૌથી વધુ કમાણી કરનારા 100 સૌથી અમીર ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરી છે. આ યાદીમાં 285 મિલિયન ડોલર (આશરે 1730 કરોડ રૂપિયા) સાથે અમેરિકન બોક્સર ફ્લોયડ મેયવેદર નંબર-1 બની ગયો છે.સાત વર્ષમાં ચોથી વખત મેયવેદર નંબર-1 બન્યો છે. વિશ્વના સૌથી અમીર બોક્સર ગણાતા ફ્લોયડ મેયવેદર બોક્સિંગમાંથી રિટાયર્ડ થયા બાદ પણ તેની કમાણીમાં વધારો થયો છે. મેયવેદર ફોર્બ્સની યાદીમાં ફૂટબોલર રોનાલ્ડોને પછાડી નંબર-1 બની ગયો છે. મેયવેદરના ઘરમાં જ્યાં-ત્યાં ડોલરના બંડલ પડ્યા હોય છે. લક્ઝુરિયસ લાઇફ જીવવા માટે જાણીતો છે મેયવેદર મેયવેદર જ્યારે ઘરની બહાર નીકળે ત્યારે તે ડોલરના બંડલ ભરેલી બેગ લઇને જ નીકળે છે. મેયવેદર પાસે ખુદનું જેટ પણ છે.મેયવેદરનું લાસ વેગાસમાં આલિ ઘર આવેલુ છે, તેના નામનું એક અલગ ઇંસ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પણ છે જેનું નામ 'બિગ બોય મેન્શન' છે. મેયવેદર વિશે કહેવાય છે કે તે પહેરેલા બૂટ બીજી વખત નથી પહેરતો, તેની પાસે શૂઝનું ઘણુ મોટુ કલેક્શન છે. મેયવેદરના ઇંસ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર તેના ઘરની આવી કેટલીક તસવીરો જોવા મળે છે. મિયામીના 22 હજાર સ્કવેર ફૂટના ઘરમાં છે નવ બાથરૂમ મેયવેદરનું એક ઘર મિયામીમાં પણ છે. 22 હજાર સ્કવેર ફૂટમાં સાત બેડરૂમ છે, એક માસ્ટર બેડરૂમમાં સિટિંગ એરિયા પણ છે. આ ઘરમાં 9 બાથરૂમ છે. એક માસ્ટર બાથરૂમ પણ છે, જેમાં કેટલાક બાથ ટબ છે અને 12 લોકો માટે શોવર પણ છે. 2 સ્ક્રીનનું હોમ મૂવી થિયેટર છે. આ સાથે જ લક્ઝુરિયસ ઘરમાં સ્વિમિંગ પૂલ, કેટલાક ક્લોથિંગ અને શૂ કેબિનેટ્સ છે. આ ઘરમાં જગ્યા જગ્યા પર રૂપિયા પડ્યા હોય છે. ગત વર્ષે જીતી હતી 650 કરોડની ફાઇટ - પોતાની પ્રોફેશનલ બોક્સિંગ કારકિર્દીમાં એક પણ મેચ ના હારનારો બોક્સિંગ લિજેન્ડ ફ્લોયડ મેયવેદર અત્યાર સુધી 50 મેચ જીતી ચુક્યો છે. - ઓગસ્ટ 2017માં મેયવેદરે સૌથી મોંઘા મુકાબલામાં મિકસ્ડ માર્શલ આર્ટ્સના સુપરસ્ટાર કોનોર મેકગ્રેગોરને હરાવીને 50મી જીત મેળવી હતી. - આ ફાઇટને જીત્યા બાદ મેયવેદરને આશરે 650 કરોડ રૂપિયા (100 મિલિયન ડોલર) મળ્યા હતા. આ ફાઇટમાં મેયવેદર પર 600 મિલિયન ડોલર એટલે કે આશરે 3832 કરોડ રૂપિયા દાવ પર લાગ્યા હતા.

Floyd Mayweather regains title as world s top earning athlete. Floyd Mayweather With $285M in earnings for 2017. Floyd Mayweather Luxurios Life.