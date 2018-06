18 કેરેટ સોનાની બનેલી છે ફીફા વર્લ્ડકપની ટ્રોફી, 6 કિલો જેટલું છે વજન

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ફીફા વર્લ્ડકપ 2018નો 14 જૂનથી રશિયામાં પ્રારંભ થઇ રહ્યો છે. ફીફા વર્લ્ડકપની ઓપનિંગ મેચ રશિયા અને સાઉદી અરબ વચ્ચે રમાશે જ્યારે આ ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 15 જુલાઇએ રમાશે. ઘણા ઓછા લોકોને ખબર હશે કે ફીફાના વર્લ્ડકપની ટ્રોફી સોનાથી બનેલી હોય છે. સોનાથી બનેલી હોય છે ફીફા વર્લ્ડકપની ટ્રોફીઃ 48 વર્ષ પહેલા 1970 સુધી ફૂટબોલ વર્લ્ડકપનો ખિતાબ જીતનારી ટીમને 'જુલ્સ રિમે' ટ્રોફી આપવામાં આવતી હતી પરંતુ 1970માં બ્રાઝિલને આ ટ્રોફી હંમેશા માટે આપી દેવામાં આવી હતી. બ્રાઝિલ ત્રણવાર (1958,1962,1970) આ વર્લ્ડકપ જીત્યું હતું અને તેથી જ તેને આ ટ્રોફી આપવામાં આવી હતી. 1974ના વર્લ્ડકપમાં ફૂટબોલની જાણીતી સંસ્થા 'ફીફા'એ પોતાના નામથી જ નવી ટ્રોફીનું નિર્માણ કરાવ્યુ હતું. ફીફા વર્લ્ડકપ 2018ની આ નવી ટ્રોફીની ઉંચાઇ 36 સેન્ટીમીટર છે, જેને 6 કિલો 175 ગ્રામ વજન સાથે 18 કેરેટ સોનાથી બનાવવામાં આવી છે. આ ટ્રોફીને જરા ધ્યાનથી જોવામાં આવે તો તેના નીચે લીલા રંગના પટ્ટા જોવા મળશે. સૂર્યના પ્રકાશમાં તેની ચમક એટલી તેજ હોય છે કે આંખો સામે અંધારા આવી જાય છે. કેમેસ્ટ્રીની ભાષામાં આને કોપર કાર્બોનેટ કહેવામાં આવે છે.

The 2018 FIFA World Cup will be the 21st FIFA World Cup.FIFA World Cup 2018 trophy is made of 16 Carat gold.