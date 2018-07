પૂર્વ ખેલાડીઓમાં સૌથી વધુ વિવાદમાં રહ્યાં મેરાડોના છતાં મેચ જોવાના મળ્યા રોજના 9 લાખ રૂપિયા!

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ આર્જેન્ટિનાના પૂર્વ ફૂટબોલર ડિએગો મેરાડોના ફૂટબોલ વર્લ્ડકપ 2018 દરમિયાન ઘણીવાર વિવાદોમાં જોવા મળ્યા છે. તેઓ ક્યારેક સ્ટેડિયમમાં સિગાર પીતા જોવા મળે છે તો ક્યારેક ફેન્સ તરફ વંશીય ટિપ્પણીવાળા સંકેતને કારણે ચર્ચામાં રહ્યાં છે. હવે એવા અહેવાલ સામે આવ્યા છે કે, ફીફા મૈરાડોનાને વર્લ્ડકપની મેચો દરમિયાન હાજર રહેવા માટે રોજના 9 લાખ રૂપિયા આપી રહ્યું છે. 56 વર્ષીય મેરાડોના 1986ના વર્લ્ડકપમાં ‘હેન્ડ ઓફ ગોડ’માટે જાણીતા મેરેડોના આર્જેન્ટિનાની તમામ મેચોમાં હાજર રહ્યાં હતા. વિવાદોમાં રહ્યાં મેરેડાનો, મેચ બાદ લથડી હતી તેમની તબિયત

- આર્જેન્ટિના અને નાઈજીરિયા વચ્ચેની મેચ દરમિયાન મેરાડોનાની તબિયત લથડી હતી અને તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવાનો વારો આવ્યો હતો. તેઓ પોતાની ટીમના વિજયની ઉજવણીમાં એટલા ઉત્સાહિત થયા કે તેની અસર તેમની તબિયત પર થઈ હતી.

- ફીફા એક તરફ 10000 પાઉન્ડ આપી રહ્યું છે, જ્યારે મેરાડોના દરેક મેચ સાથે વિવાદો સર્જતા જોવા મળ્યાં હતા. મેરેડોના આર્જેન્ટિના અને આઈસલેન્ડની મેચ દરમિયાન સિગાર પીતા જોવા મળ્યા હતા. પરંતુ ‘ટોબેકો ફ્રી વર્લ્ડકપ’માટે સ્ટેડિયમ્સને નો સ્મોકિંગ ઝોનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.

- આ મેચ દરમિયાન જ મેરેડોનાએ દક્ષિણ કોરિયન ફેન તરફ અભદ્ર ઈશારો પણ કર્યો હતો. મેચમાં અમુક સમયે તેઓ ઉંઘતા પણ જોવા મળ્યા હતા.

- એક અહેવાલ અનુસાર, ફૂટબોલ વર્લ્ડકપના દર્શકોની સંખ્યા વધારવા અને વર્લ્ડકપને વધુ ચર્ચિત બનાવવા મેરેડોનાને બોલાવવામાં આવે છે.

- મેરેડોના ફીફા અધ્યક્ષ જીઆની ઈન્ફૈંટિનોની સ્ટાર લિસ્ટમાં છે. આ તમામ સ્ટાર્સને વર્લ્ડકપની મેચો જોવા માટે 9 લાખ રૂપિયા ઉપરાંત પ્રવાસ અને રહેવા માટેના તમામ ખર્ચની રકમ પણ આપવામાં આવે છે.

- ફીફા તરફથી મોટી રકમ અને સુવિધાઓ મેળવતા પૂર્વ ખેલાડીઓમાં મેરાડોના ઉપરાંત રોનાલ્ડો, કેસિલાસ, કાર્લોસ વાલ્ડેરમા, કાર્લોસ પુઓલ, જાવી અને સેમ્યુઅલ ઈટો સામેલ છે.

- મેરેડોના 1986માં કેપ્ટન રહેતા પોતાને દેશ આર્જેન્ટિનાને વર્લ્ડકપ જીતાડી ચૂક્યા છે. ડિએગોએ પોતાના દેશ માટે 91 મેચ રમતા 34 ગોલ કર્યા હતા. લિજેન્ડ મેસ્સી પર ભારે પડ્યો 19 વર્ષીય એમ્બાપ્પે, પ્રથમ વર્લ્ડકપમાં જ રચી દીધો ઈતિહાસ

