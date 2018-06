ઇંગ્લેન્ડે વન ડેમાં બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ફટકાર્યા 481 રન

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડે વન ડેના ઇતિહાસનો સૌથી મોટો સ્કોર બનાવ્યો છે. ઇંગ્લેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયાને 242 રને હરાવી પોતાની સૌથી મોટી જીત પણ મેળવી હતી. ટ્રેંટબ્રિઝમાં ઓસ્ટ્રેલિયા વિરૂદ્ધ રમાયેલી ત્રીજી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે 6 વિકેટે 481 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ 37મી ઓવરમાં 237 રન બનાવી ઓલ આઉટ થઇ ગઇ હતી. આ પહેલા પણ વન ડેમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ ઇંગ્લેન્ડના નામે જ હતો. 2 વર્ષ પહેલા ઇંગ્લેન્ડે આ મેદાન પર જ પાકિસ્તાન વિરૂદ્ધ 444 રન બનાવ્યા હતા. જો કે આંતરરાષ્ટ્રીય વન ડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ ન્યૂઝીલેન્ડની મહિલા ટીમના નામે છે. ન્યૂઝીલેન્ડની મહિલા ટીમે 8 જૂને આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ 490 રન બનાવ્યા હતા. રનના હિસાબથી ઓસ્ટ્રેલિયાની વન ડેમાં સૌથી મોટી હાર - ઇંગ્લેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયાને 242 રનના રેકોર્ડ રનના અંતરથી હરાવ્યું હતું. આ ઓસ્ટ્રેલિયાની વન ડેમાં સૌથી મોટી હાર છે. ઓપનર બેટ્સમેન ે ટીમ માટે 51 રન બનાવ્યા હતા. તે સિવાય માર્કસ સ્ટોઇનિસે પણ 44 રનનું યોગદાન આપ્યુ હતું. જો કે બન્ને બેટ્સમેન ઓસ્ટ્રેલિયાની હાર ટાળવામાં નીષ્ફળ રહ્યાં હતા. ટ્રેન્ટ બ્રિઝની ફાસ્ટ પિચ પર ઇંગ્લેન્ડના સ્પિનરોએ 7 વિકેટ ઝડપી હતી. આદિલ રાશીદ 4 વિકેટ લઇ સૌથી સફળ બોલર રહ્યો હતો. મોઇન અલીએ પણ ત્રણ વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી. બેરિસ્ટોએ 90 અને હેલ્સે 94 રન બાઉન્ડ્રીથી જોડ્યા - પ્રથમ ઇનિંગમાં ઇંગ્લેન્ડ માટે જોની બેરિસ્ટોએ 139 (92 બોલ, 15 ફોર,5 સિક્સર) અને ે 147 (92 બોલ, 16 ફોર,5 સિક્સર) રન બનાવ્યા હતા. કેપ્ટન ઇયાન મોર્ગને 30 બોલમાં 67 રન બનાવ્યા હતા. માત્ર 21 બોલમાં અડધી સદી ફટકારનાર મોર્ગન ઇંગ્લેન્ડ તરફથી સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનાર ખેલાડી પણ બની ગયો છે. આ સિવાય ઓપનર ે 61 બોલમાં 82 રનની ઇનિંગ રમી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી એન્ડ્ર્યૂ ટાઇ સૌથી મોંઘો બોલર સાબિત થયો હતો, તેને 9 ઓવરમાં 100 રન આપ્યા હતા. જ્યારે ઝાય રિચર્ડસને 10 ઓવરમાં 92 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી હતી. વિદેશી વન ડે સિરીઝમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની સતત ચોથી હાર આ મેચમાં હાર સાથે ઓસ્ટ્રેલિયા ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ 3-0થી સિરીઝ પણ હારી ગયુ છે. આ ઓસ્ટ્રેલિયાની વન ડે સિરીઝમાં સતત ચોથી હાર છે. ટીમના ખરાબ પ્રદર્શનની શરૂઆત દક્ષિણ આફ્રિકામાં 5 મેચની વન ડે સિરીઝથી થઇ હતી, જ્યાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને 5-0થી હરાવ્યું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયાના ઇતિહાસમાં આ પ્રથમ વખત હતુ જ્યારે કોઇ ટીમે તેને 5 મેચની સિરીઝમાં એક પણ મેચ જીતવા દીધી નહતી. તે બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાને ન્યૂઝીલેન્ડ વિરૂદ્ધ 3 મેચની ચેપલ-હેડલી વન ડે ટ્રોફીમાં 2-0થી હાર મળી હતી. સાથે જ સપ્ટેમ્બરમાં 2017માં ભારત વિરૂદ્ધ પણ તેને વન ડે સિરીઝમાં 4-1થી હાર મળી હતી. તે બાદ 2018ની શરૂઆતમાં ઇંગ્લેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના ઘરમાં જ 4-1થી હરાવ્યું હતું. વન ડેમાં સૌથી વધુ સ્કોર બનાવનાર ટીમ ટીમનું નામ સ્કોર વિરૂદ્ધ ક્યારે ઇંગ્લેન્ડ 481/6 ઓસ્ટ્રેલિયા 19, જૂન, 2018 ઇંગ્લેન્ડ 444/3 પાકિસ્તાન 30, ઓગસ્ટ, 2016 શ્રીલંકા 443/9 નેધરલેન્ડ 4, જુલાઇ, 2006 દક્ષિણ આફ્રિકા 439/2 વેસ્ટ ઇન્ડીઝ 18, જાન્યુઆરી, 2015 દક્ષિણ આફ્રિકા 438/9 ઓસ્ટ્રેલિયા 12, માર્ચ, 2006 દક્ષિણ આફ્રિકા 438/4 ભારત 25,ઓક્ટોબર, 2015 ઓસ્ટ્રેલિયા 434/4 દક્ષિણ આફ્રિકા 12, માર્ચ, 2006

England Smash World Record ODI Highest Total.England stormed to a world record 481/6 as they demolished Australia s attack in the third ODI