બુમરાહની ઈજાથી પ્રારંભ પહેલા જ મુશ્કેલ બન્યો ટીમ ઈન્ડિયાનો ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ, ચહરને મળી તક

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ ઝડપી બોલર દીપક ચહર અને કૃણાલ પંડ્યાને ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધની 3 મેચની T20 સીરિઝ માટેની ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આ બંને ખેલાડીઓને ઈજાગ્રસ્ત જસપ્રિત બુમરાહ અને વોશિંગ્ટન સુંદરના સ્થાને ટીમ ઈન્ડિયામાં સામેલ કરવામાં આવ્યા આવ્યા છે. બીજી તરફ અક્ષર પટેલને વનડે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ પ્રથમવાર પંડ્યા બ્રધર્સ એકસાથે જ ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી રમતા જોવા મળશે. આ બંને ભાઈઓ આઈપીએલમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તરફથી સાથે રમતા જોવા મળ્યા છે. બુમરાહની ઈજાએ વઘારી ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલી

- ઈંગ્લેન્ડની બાઉન્સી પિચો પર જસપ્રિત બુમરાહને ટીમ ઈન્ડિયાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ બોલર ગણવામાં આવતો હતો. જોકે આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધની પ્રથમ ટી20 દરમિયાન જ તેને આંગળીમાં ઈજા થઈ હતી. તેથી જ તે બીજી ટી-20 મેચમાં રમી શક્યો નહોતો.

- જસપ્રિત બુમરાહ ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધની વનડે તથા ટી-20 સીરિઝ ગુમાવ્યા બાદ ટેસ્ટ સીરિઝમાં ફરી ટીમમાં સામેલ થાય તેવી મેનેજમેન્ટને આશા છે. ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસને વર્લ્ડકપની તૈયારીઓના ભાગ રૂપે જોવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે આગામી 50 ઓવરનો વર્લ્ડકપ (2019) ઈંગ્લેન્ડમાં જ રમાવવાનો છે.

- આઈપીએલના જાણીતા સ્પિન બોલર્સમાંથી એક એવા વોશિંગ્ટન સુંદરને ટીમ ઈન્ડિયામાં તક આપવામાં આવી હતી, જોકે તે પ્રેક્ટિસ મેચમાં જ ઈજાગ્રસ્ત થઈ જતા આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધની એકપણ ટી20 મેચ રમી શક્યો નહીં અને હવે ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધની સીરિઝમાંથી પણ બહાર થઈ ગયો છે.

- અગાઉ યો-યો ટેસ્ટમાં ફેલ થવાને કારણે ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધની વનડે ટીમમાંથી બહાર થનારા અંબાતી રાયડૂના સ્થાને સુરેશ રૈનાને સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. રૈના છેલ્લા ઘણા સમયથી ટી-20માં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે આ જ કારણે તેને ટી20 બાદ વનડેમાં પણ કમબેક કરવાની તક આપવામાં આવી છે. પઠાણ બ્રધર્સ પછી ટીમ ઈન્ડિયામાં જોવા મળે પંડ્યા બ્રધર્સ

- ગુજરાતના સ્ટાર ક્રિકેટર્સમાં સામેલ એવા ઈરફાન પઠાણ અને યૂસુફ પઠાણ એક સાથે ટીમ ઈન્ડિયામાં રમતા જોવા મળી ચૂક્યા છે.

- હાર્દિક પંડ્યા છેલ્લા ઘણા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર બની રમી રહ્યો છે, જ્યારે છેલ્લા ઘણા સમયથી આઈપીએલ અને ઈન્ડિયા-A તરફથી સારો દેખાવ કરતા કૃણાલ પંડ્યાની પણ ટીમ ઈન્ડિયામાં એન્ટ્રી થઈ છે. આ સાથે જ ફેન્સ ઉપરાંત બંને ભાઈઓની એકસાથે ટીમ ઈન્ડિયામાંથી રમવાની ઈચ્છા વહેલી તકે પૂર્ણ થઈ શકે છે.

- આ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી મોહિન્દર અમરનાથ-લાલા અમરનાથ-સુરિન્દર અમરનાથ, સીકે નાયડૂ અને સીએસ નાયડૂ સહિતના ભાઈઓ ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી રમી ચૂક્યા છે. સચિન તેંડુલકરથી મહેલા જયવર્ધને સુધી, સ્પોર્ટ્સ ફિલ્ડના દિગ્ગજો રહ્યાં આકાશ અંબાણીની એન્ગેજમેન્ટ પાર્ટીમાં સામેલ

All Eyes On Pandya Brothers Who Will be Together For The First Time in Team India. Axar Patel, Krunal Pandya in Team India to Replace Injured Washington Sundar.