કોલકત્તામાં વીજળી પડવાથી મેદાન પર જ ક્રિકેટરનું મોત

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકત્તામાં વીજળી પડવાથી 21 વર્ષના એક યુવા ક્રિકેટરનું મોત થઇ ગઈ છે. રવિવારે થયેલી આ દુર્ઘટનાએ બધાને શોકમાં મૂકી દીધા છે. ઓલરાઉન્ડર દેબબ્રત પાલ મેદાન પર પ્રેક્ટિસ શરુ કરવાનો હતો ત્યાં જ વીજળીના કડાકા શરુ થઇ ગયા હતા અને તે બેભાન થઇ ગયો હતો. આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

- દેબબ્રત પાલ ગયા મહિને જ કોલકત્તા ક્રિકેટ એકેડમી સાથે જોડાયો હતો. ક્લબના સચિવ અબ્દુલ મસૂદે કહ્યું કે,"અમે અમારી પ્રેક્ટિસ શરુ કરવાના જ હતા કે ત્યાં વીજળી પડવાનું શરુ થઇ ગયું. તે અચાનક જમીન પર પડી ગયો અને અમે તેની પાસે પહોંચ્યા, તેને ભાનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો. તેના ભાનમાં ન આવતા અમે તેને રામકૃષ્ણ મિશન સેવા પ્રતિષ્ઠાનમાં લઇ ગયા જ્યાં તેને મૃત ઘોષિત કરવામાં આવ્યો હતો."

પહેલા પણ બન્યો છે આવો કિસ્સો

આવું પહેલીવાર નથી થયું કે કોઈ ક્રિકેટર પર વીજળી પડી હોય. આ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયામાં વર્ષ 2004માં 31 વર્ષીય ખેલાડીએ પોતાનો જીવ વીજળી પડવાથી ગુમાવવો પડ્યો હતો. આ ક્રિકેટર આર્ટી સ્મિથ ઓવલ મેદાન પર બેટિંગ કરી રહ્યો હતો અને ત્યાં જ અચાનક પીચ પર વીજળી પડી અને તેનું હોસ્પિટલમાં મોત થઇ ગયું હતું.

વીજળીના કડાકા વખતે આટલું ધ્યાન રાખવું

આકાશમાં વીજળીના કડાકા વખતે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આ દરમિયાન કોઈ ઝાડ નીચે ઉભા રહેવું ન જોઈએ. કોઈ મેટલ કે મજબૂત છત નીચે આશરો લેવો જોઈએ. વીજળીના કડાકા દરમિયાન તળાવ કે સ્વિમિંગ પૂલમાં નાહવું પણ હિતાવહ નથી.

Cricketer died due to thunder storm on ground in Kolkatta. A young cricketer died due to electric shock on ground.