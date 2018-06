અમદાવાદથી પણ નાનો દેશ ફીફા વર્લ્ડકપમાં મચાવશે ધમાલ, બ્રાઝીલને પડી શકે ભારે

costarica And Icelenad Take Part In FIFA World Cup 2018. Costarica population Is Smaller Than Ahmedabad.