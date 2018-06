ભારતીય ટીમમાં સૌથી મોટો ફેંકુ છે રવિન્દ્ર જાડેજા, ભુવનેશ્વર કુમારે કર્યા ખુલાસા

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતના ફાસ્ટ બોલર ભુવનેશ્વર કુમારે સાથી ખેલાડીઓને લઇ એક શોમાં કેટલાક ખુલાસા કર્યા હતા. ભુવનેશ્વર કુમારે શિખર ધવન અને રવિન્દ્ર જાડેજાને લઇને રસપ્રદ ખુલાસા કર્યા હતા. ભુવનેશ્વર કુમારે પત્ની નુપુરને લઇને પણ કેટલીક વાતો શેર કરી હતી. ટીમમાં સૌથી મોટો ફેંકુ છે જાડેજા ભુવનેશ્વર કુમારે ગૌરવ કપુરના શો 'બ્રેકફાસ્ટ વિથ ધ ચેમ્પિયન'માં કહ્યું કે રવિન્દ્ર જાડેજા જે વાત કહે તેની પર વિશ્વાસ ના કરવો જોઇએ, તે ટીમનો સૌથી મોટો ફેંકુ છે. જાડેજા અવાર નવાર સાથી ખેલાડીઓની મજાક ઉડાવતો રહે છે. કોઇ વિદેશી ખેલાડીના નામ બોલવામાં કે બીજી અન્ય કોઇ ભૂલ થાય તો તે તરત જ પકડી પાડે છે અને પછી બધાને વચ્ચે મજાક ઉડાવતો રહે છે. રવિન્દ્ર જાડેજા માત્ર ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન વિરાટ કોહલીની મજાક ઉડાવતા ડરે છે. જાડેજા મજાક કરતો હોય ત્યારે તેની વાત વિરાટ કોહલી તુરંત જ પકડી પાડે છે. માટે જાડેજા પણ વિરાટ કોહલી હોય ત્યારે કોઇની મજાક ઉડાવતા ડરે છે. વોટ્સઅપ પર ફોરવર્ડ મેસેજ મોકલે છે ધવન ભુવનેશ્વર કુમારે આ શોમાં ટીમના વોટ્સએપ ગ્રુપને લઇને પણ કેટલીક વાત કરી હતી. ગૌરવ કપુરે પૂછ્યું કે ટીમમાં કોણ સૌથી વધુ ફોરવર્ડ મેસેજ કરે છે. જવાબમાં ભુવનેશ્વર કુમારે ગબ્બરના નામથી જાણીતા ટીમ ઇન્ડિયાના ઓપનર ખેલાડી શિખર ધવનનું નામ લીધુ હતુ. ધવનના વોટ્સઅપ પર જે મેસેજ આવ્યો હોય તે તુરંત જ ટીમના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં ફોરવર્ડ કરી દે છે. ધવન કેટલીક વખત લોકોના નામ પણ ભુલી જાય છે. ધવન ટીમ ઇન્ડિયાના પ્લેયરને મસાજ કરનારા માને કાકા (રમેશ માને)ને પણ રામુ કાકા કહીને બોલાવતો હતો. જ્યારે પત્નીએ પૂછ્યું કામ શું કરો છો ભુવનેશ્વર કુમારે 23 નવેમ્બર 2017માં બાળપણની મિત્ર નુપુર નાગર સાથે લગ્ન કર્યા છે. ભુવનેશ્વર કુમારે જ્યારે નુપુરને ડેટ કરવાનું શરૂ કર્યુ ત્યારે તે ટીમ ઇન્ડિયા તરફથી નહતો રમતો. શરૂઆતમાં ઉતાવળમાં કેટલીક મુલાકાતો થઇ હતી. નુપુરે એક વખત પૂછ્યું કે ક્રિકેટ પછી તમે જોબ શું કરશો, તે સમયે ભુવનેશ્વર કુમારને ખબર ના પડી કે શું જવાબ આપું. તે સમયે ભુવી રણજી ટ્રોફી રમતો હતો. ભુવનેશ્વર કુમારે કહ્યું, ''ક્રિકેટ જ મારી કારકિર્દી છે. '' ફરી નુપુરે પૂછ્યું, ''ક્રિકેટ તો કારકિર્દી છે તો જોબ શું કરશો.'' તે બાદ ભુવનેશ્વર કુમારે નુપુરને સમજાવ્યું કે અત્યારે ક્રિકેટમાં રણજી ટ્રોફી રમી રહ્યો છું, તે ક્રિકેટનું જ એક લેવલ છે. અહીં સારૂ રમશો ત્યારે ભારતીય ટીમમાં તમને તક મળી શકે છે. તે બાદ નુપુર માની હતી. નુપુર સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે. ભુવનેશ્વર કુમાર અને નુપુર મેરઠમાં એક જ કોલોનીમાં રહેતા હતા. આ બન્ને એક બીજાને 12-13 વર્ષના હતા ત્યારથી ઓળખે છે. ભુવનેશ્વર કુમારનું ક્રિકેટમાં પ્રદર્શન - ભુવનેશ્વર કુમારે 25 ડિસેમ્બર, 2012માં પાકિસ્તાન વિરૂદ્ધ ટી-20 ડેબ્યુ કર્યુ હતું. જ્યારે 30 ડિસેમ્બર, 2012માં પાકિસ્તાન વિરૂદ્ધ જ વન ડે ડેબ્યુ કર્યુ હતું.

- ભુવનેશ્વર કુમારે 22 ફેબ્રુઆરી, 2013માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેસ્ટ ડેબ્યુ કર્યુ હતું.

- ભુવનેશ્વર કુમાર 86 વન ડે મેચમાં 90 વિકેટ ઝડપી ચૂક્યો છે. જ્યારે 26 ટી-20 મેચમાં 28 વિકેટ ઝડપી ચૂક્યો છે. ભુવનેશ્વર કુમારે 21 ટેસ્ટ મેચમાં 63 વિકેટ ઝડપી છે.

