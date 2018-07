લિજેન્ડ મેસ્સી પર ભારે પડ્યો 19 વર્ષીય એમ્બાપ્પે, પ્રથમ વર્લ્ડકપમાં જ રચી દીધો ઈતિહાસ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ ફૂટબોલ વર્લ્ડકપ હાલ તેના અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ફૂટબોલપ્રેમીઓના ફેવરિટ ખેલાડીઓની ટીમનું વર્લ્ડકપમાંથી બહાર થવાનો સિલસિલો યથાવત છે. રશિયાના ફૂટબોલ વર્લ્ડકપને એટલે યાદ રાખવામાં આવશે કારણ કે મોટી ટીમો આગળ વધી નથી અથવા તો વહેલા જ વર્લ્ડકપમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. ટૂર્નામેન્ટના પ્રારંભ જ મોટા અપસેટ સાથે થયો, ઈટાલી અને નેધરલેન્ડ જેવી ટીમો ક્વોલિફાઈ કરી શકી નહીં તો ગત ચેમ્પિયન ટીમ જર્મની પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ બહાર થઈ ગઈ હતી. બીજા તબક્કાના પ્રારંભ એટલે કે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલના મુકાબલાના પ્રથમ દિવસે બેવડી નિરાશા હાથે લાગી હતી. વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાં સામેલ એવા લિયોનાર્ડો મેસ્સી અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની ટીમ એક જ દિવસે ફૂટબોલ વર્લ્ડકપમાંથી બહાર થઈ. મેસ્સીની આર્જેન્ટિનાને ફ્રાન્સે 4-3થી હરાવી તો રોનાલ્ડોની ટીમ પોર્ટુગલને ઉરુગ્વેએ હરાવી હતી. મેસ્સીના કરિયરનો અંત તો એમ્બાપ્પેના કરિયરનો ધમાકેદાર પ્રારંભ

- આર્જેન્ટિનાના પરાજય બાદ સૌથી વધુ ચર્ચા એ વાતની છે કે, 32 વર્ષીય લિયો મેસ્સી માટે ફ્રાન્સ વિરુદ્ધની મેચ તેના ઈન્ટરનેશનલ કરિયર તથા વર્લ્ડકપની અંતિમ મેચ બની રહેશે. એક્સપર્ટ્સ અને ફૂટબોલ ફેન્સ વચ્ચે ચર્ચા છે કે ફરીવાર દેશને સફળતા અપાવવાથી ચૂકેલો લિયો મેસ્સી પોતાના સન્યાસની જાહેરાત કરી શકે છે.

- બીજી તરફ ફ્રાન્સના 19 વર્ષીય કિલિયન એમ્બાપ્પેએ ઈતિહાસ રચી દીધો હતો. તેણે આર્જેન્ટિના વિરુદ્ધની મેચમાં બે ગોલ કર્યો અને મેન ઓફ ધ મેચ પણ બન્યો. આર્જેન્ટિના વિરુદ્ધની મેચથી તેણે પોતાના શાનદાર ભવિષ્યના સંકેત આપી દીધા છે. તેણે ફૂટબોલ જગતમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે.

- આર્જેન્ટિના અને ફ્રાન્સની મેચ બાદથી મેસ્સીના અંત અને એમ્બાપ્પેના કરિયરના પ્રારંભની ચર્ચા થવા લાગી છે. મેસ્સી સાથે સરખામણી અયોગ્ય પરંતુ રેકોર્ડ બુક એમ્બાપ્પેની તરફેણમાં

- જિનેદિન જિદાનની શાનદાર રમતને કારણે ફ્રાન્સે બ્રાઝિલને હરાવી પ્રથમવાર 1998માં વર્લ્ડકપ જીત્યો હતો, જેના અમુક મહિના બાદ કિલિયન એમ્બાપ્પેનો જન્મ થયો હતો. એમ્બાપ્પેના પિતા ફ્રાન્સના કેમરૂન મૂળના અને માતા અલ્જીરિયન મૂળની છે.

- એમ્બાપ્પે બ્રાઝિલિયન લિજેન્ડ પેલે બાદ પ્રથમ એવો ટિનેજ પ્લેયર છે જેણે વર્લ્ડકપ મેચમાં 2 ગોલ કર્યા હોય. પેલેએ આ કારનામું 1958માં સ્વીડન વિરુદ્ધ કર્યું હતું. ઈંગ્લેન્ડના સુપરસ્ટાર માઈકલ ઓવેને 1998ના વર્લ્ડકપમાં એક ટીનેજર તરીકે બે જુદી-જુદી મેચોમાં ગોલ કર્યા હતા.

- આર્જેન્ટિના વિરુદ્ધ બે ગોલ મારી એમ્બાપ્પેએ જીદાનના નોકઆઉટ સ્ટેજમાં ફ્રાન્સ માટે બે ગોલ મારવાના રેકોર્ડની બરાબરી કરી હતી. સૌથી મોંઘા ટીનેજરનું લેબલ

- એમ્બાપ્પે ફ્રાન્સ તરફથી રમવાની સાથે-સાથે પૈરિસ સૈંટ જર્મન ક્લબ માટે પણ રમે છે. કથિત રીતે જ્યારે ક્લબે તેને 180 મિલિયન યૂરો એટલે 14 અબજથી વધુ રકમે ટીમમાં સામેલ કર્યો તો તે વિશ્વના સૌથી મોંઘો ટીનેજ ફૂટબોલર બની ગયો હતો.

- એમ્બાપ્પેનો આ પ્રથમ વર્લ્ડકપ છે અને અત્યારસુધી તેનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું છે. ફ્રાન્સ હવે ઉરુગ્વે સામે ટકરાશે અને આ મેચની વિજેતા સેમિફાઈનલમાં એન્ટ્રી કરશે. એમ્બાપ્પે પોતાની ટીમને વર્લ્ડકપમાં ક્યાંસુધી લઈ જાય છે તે જોવાનું રહેશે. 33 વર્ષના રોનાલ્ડોએ હજુ સુધી નથી કર્યા લગ્ન, 21થી વધુ ગર્લફ્રેન્ડને કરી ચુક્યો છે ડેટ

Leo Messi Vs Kylian Mbappe Career Analysis After France Vs Argentina Match Result. Leo Messi May Take Retirement From International Football.