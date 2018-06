અફઘાન બોલર જાદરાન પર અજાણ્યા શખ્સોએ વરસાવી હતી ગોળીઓ, હવે મેદાનમાં પર મચાવી રહ્યો છે તરખાટ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ના ફાસ્ટ બોલર શાપુર જાદરાન બાંગ્લાદેશ સામેની ટી-20 સિરીઝમાં તરખાટ મચાવી રહ્યો છે. જાદરાને 2 મેચમાં 4 વિકેટ ઝડપી છે. શાપુર જાદરાનની કાર પર ગત વર્ષે જાન્યુઆરીમાં અજાણ્યા શખ્સોએ ગોળીબાર કર્યો હતો. જો કે તેને કોઇ ઇજા થઇ નહતી.શાપુર જાદરાને કહ્યું કે, 'દેશમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ થતા રહે છે પરંતુ તે તેની પર ધ્યાન આપ્યા વગર ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખે છે. બાંગ્લાદેશ વિરૂદ્ધ ટી-20 સિરીઝમાં અફઘાનિસ્તાનના ફાસ્ટ બોલર શાપુર જાદરાને કહ્યું, 'વિસ્ફોટ તો થતા રહેશે પરંતુ અમારે તેમને ભુલવુ પડશે. દર મહિને હુમલા થાય છે. અમે મોટા ભાગે વિવિધ દેશના પ્રવાસે હોઇએ છીએ, અમારી પાસે શું વિકલ્પ છે? આ બધી વાતોને પાછળ છોડી અમારે રમત પર 100 ટકા ધ્યાન આપવુ પડશે. જાદરાન પર થયો હતો હુમલો શાપુર જાદરાન પર ગત વર્ષે જાન્યુઆરીમાં અજાણ્યા શખ્સોએ ગોળીબાર કર્યો હતો. શાપુર જાદરાન પોતાના ભાઇ સાથે કારમાં જતો હતો ત્યારે એક અજાણ્યા શખ્સોએ વાહન પર ગોળીબાર કર્યો હતો. તે પોતાના ઘરે જઇ રહ્યો હતો જો કે કોઇ નુકસાન થયુ નહતું. ગોળીબાર કર્યા બાદ હુમલાખોરો ભાગી ગયા હતા. ઇજાને કારણે કારકિર્દી પર પડી અસર 30 વર્ષના આ ખેલાડીની કારકિર્દી ઇજાથી પ્રભાવિત રહી છે. બાંગ્લાદેશ વિરૂદ્ધ પ્રથમ ટી-20 મેચ પહેલા પણ તેને ઘુંટણમાં પટ્ટી સાથે પ્રેક્ટિસ કરતો જોવામાં આવ્યો હતો, તેને ઓગસ્ટ 2013 બાદ કોઇ ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ નથી રમી અને આ વાત પર કોઇ આશ્ચર્ય નથી કે તે અફઘાનિસ્તાનની ઐતિહાસિક ટેસ્ટ મેચ માટે ટીમમાં નથી.અફઘાનિસ્તાન 14 જૂનથી બેંગલુરૂમાં પોતાની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ ભારત વિરૂદ્ધ રમશે. શાપુર દેશ માટે પ્રથમ ટી-20 વર્લ્ડકપ (2010) અને ક્રિકેટ વર્લ્ડકપ (2015)માં અફઘાનિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યુ છે. તે ઐતિહાસિક ટેસ્ટ ટીમમાં સામેલ ના હોવાથી નીરાશ નથી.

Afghanistan Cricketer Shapoor Zadran Himself Escaped An Attempt On His Life In 2017. Shapoor Zadran Blasts Keep Happening.