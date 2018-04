જ્યારે લાખોને પોતાના ફેન બનાવનાર પ્રિયા મળી ક્રિકેટના ભગવાનને

આખા દેશને ગાંડો કરનારી પ્રિયા પ્રકાશ વરિયર ફરી ચર્ચામાં છે.પ્રિયાનો એક નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. પ્રિયા માસ્ટર બ્લાસ્ટર ને મળી હતી. પ્રસંગ હતો 'ઈન્ડિયન સુપર લીગ'ની કેરળ અને કોલકાતા વચ્ચે રમાયેલી ફૂટબોલ મૅચ. પ્રિયા અહીં 'કેરાલા બ્લાસ્ટર' ટીમને સપોર્ટ કરવા માટે પહોંચી હતી. તેની સાથોસાથ એ પોતાની ચર્ચિત ફિલ્મ 'ઓરુ અદાર લવ'નું પ્રમોશન પણ કરી રહી હતી. પ્રિયાની સાથે એનો કો-એક્ટર રોશન અબ્દુલ રહુફ પણ હાજર હતો. પ્લસ પ્રિયા પોતાના નાના ભાઈને પણ સાથે લાવી હતી. પરંતુ આ વખતે પ્રિયાની સાથે આકર્ષણનું કેન્દ્ર હતો ખુદ સચિન તેંડુલકર. સચિન પણ ત્યાં પોતાની ટીમ 'કેરાલા બ્લાસ્ટર'ને પાનો ચડાવવા આવેલો. પ્રિયા સચિનને મળી એ વખતનો વીડિયો એણે સોશિયલ મીડિયા પર શૅર કર્યો છે. વીડિયોમાં સચિન ઉપરાંત અભિષેક બચ્ચન પણ દેખાઈ રહ્યો છે. પ્રિયાના ભલે લાખો ફૅન્સ હશે, પણ સચિનને જોતાં પ્રિયા પોતે જ ફૅનના મોડમાં આવી ગયેલી. વીડિયો સાથે એણે લખ્યું હતું, 'Thank you so much @sachin_rt sir #keralablasters'