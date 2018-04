ચાર બોલમાં ચાર સિક્સ મારીને બ્રેથવેઈટે વિન્ડિઝને બનાવ્યું હતું ચેમ્પિયન, જુઓ થ્રિલિંગ ઓવર

તમને 3 એપ્રિલ 2016નાં રોજ કોલકાતાનાં ઈડન ગાર્ડન્સમાં રમાયેલી.વર્લ્ડ ટી20 ફાઈનલની છેલ્લી ઓવર તો યાદ જ હશે. આજના દિવસે જ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે થ્રિલિંગ ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડને ધૂળ ચાંટ્તૂ કર્યુ હતું. આ થ્રિલિંગ મેચની છેલ્લી ઓવરમાં સતત 4 સિક્સ મારીને વિન્ડિઝ ઓલરાઉન્ડર કાર્લોસ બ્રેથવેઇટે વિન્ડિઝને જીતાડ્યું હતું. મેચની પહેલી ઈનિંગમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને. 20 ઑવરની અંદર 155 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જેનાં જવાબમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 2 બોલ બાકી રાખીને જીત મેળવી લીધી હતી. આ છેલ્લી ઑવર ઈંગ્લેન્ડનાં બેન સ્ટોક્સ માટે દુઃસ્વપ્ન બની રહી હતી. મેચમાં 85 રન મારીને માર્લોન સેમ્યુઅલ્સ હાઈએસ્ટ સ્ક્રોરર રહ્યો હતો.વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અત્યાર સુધી બે વર્લ્ડ ટી20 જીતવામાં સફળ રહ્યું છે

Carlos Brathwaite, West Indies, Four Ball Four Sixes, કાર્લોસ બ્રેથવેઈટ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઈંગ્લેન્ડ, England, વર્લ્ડ કપ, વર્લ્ડ ટી20 When Carlos Brathwaite Four Ball Four Sixes Helps West indies for Won 2016 World T20