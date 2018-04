વિરાટ કોહલીએ શાહરુખ અને દીપિકાને છોડ્યાં પાછળ

- ની બ્રાન્ડ વેલ્યુ દિવસે ન વધે એટલી રાત્રે વધી રહી છે

- એનો જ પુરાવો છે કે અમેરિકન ટેક્સી કંપની 'ઉબર'એ હવે કોહલીને પોતાનો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યો છે

- આગામી થોડા દિવસોમાં કોહલી 'ઉબર'નો પ્રચાર કરતો દેખાશે

- કોહલીના સતત ચાલી રહેલા સ્ફોટક ફોર્મને કારણે કંપનીઓ એની પાછળ લાઇનો લગાવી રહી છે

- આજે વિરાટ કોહલી ભારતનો નંબર વન બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે

- એને મોં માગ્યા દામ પણ મળી રહ્યા છે

- વિરાટ કોહલીની બ્રાન્ડ વેલ્યુ 9.36 અબજ રૂપિયા આંકવામાં આવે છે

- કોહલી બે-પાંચ નહીં, પરંતુ કુલ 16 કંપનીઓનો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે

- તેમાં MRF, આઉડી, કોલગેટ, માન્યવર, અમેરિકન ટુરિસ્ટર, ટિસ્સો, પ્યુમા, વિક્સ, હર્બાલાઇફ, બૂસ્ટ જેવી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે

- 29 વર્ષના કોહલીએ બ્રાન્ડ વેલ્યુની બાબતમાં ભારતમાં શાહરુખને પણ પાછળ રાખી દીધો છે

- શાહરુખ, અક્ષય, દીપિકા, રણવીર બધા સ્ટાર્સ કોહલીથી ક્યાંય છેટે છે

- ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે કોહલી જાહેરખબરોનું શૂટિંગ કરવાની તોતિંગ ફી લે છે

- એક દિવસનું શૂટિંગ કરવા માટે એ અધધધ પાંચ કરોડ રૂપિયા માગે છે

- 'ફોર્બ્સ' મેગેઝિને કોહલીને વિશ્વનો સાતમો સૌથી વેલ્યુએબલ એથ્લિટ ગણાવ્યો હતો

- આર્જેન્ટિનાનો સ્ટાર ફૂટબૉલર લિયોનેલ મેસ્સી પણ કોહલીની પાછળ છે

- આવનારા સમયમાં પણ કોહલીનો સૂર્ય ઓર તપવાનો છે એ નક્કી વાત છે

Virat takes an Adna 5 crore, Shah Rukh, Deepika left behind This is for the first time that Uber has signed any brand ambassador across the Asia Pacific region