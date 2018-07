વર્લ્ડકપમાં હાર છતાં જાપાની ટીમે સાફ કર્યો ડ્રેસિંગ રૂમ, થેન્ક્યૂ નોટ પણ લખી

સોમવારે રમાયેલી પ્રી-ક્વોટર ફાઈનલ મેચમાં બેલ્જિયમે જાપનને 3-2થી હરાવ્યું હતુ. એક સમય જાપાન બેલ્જિયમથી 2-0થી આગળ હતું અને સરળતાથી ક્વોર્ટર ફાઈનલમાં પ્રવેશવા જઈ રહ્યું હતું. પરંતુ બલ્જિયમે જોરદાર કમબેક કરતા એક પછી એક ત્રણ ગોલ કર્યા હતા અને જાપાનને 3-2થી હરાવીને ક્વોર્ટર ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી હતી. જાપાનના પ્રેક્ષકો અને ટીમના ખેલાડીઓ આ હારથી ખૂબ જ નિરાશ થઈ ગયા હતા, તેમ છતાં તેઓ પોતાનું રોજનું કામ એટલે કે સાફ-સફાઈ કરવાનું છોડ્યું નહોતું. એક તરફ જાપાનની ફૂટબૉલ ટીમે પોતાનો ડ્રેસિંગ રૂમ સાફ કર્યો તો બીજી તરફ જાપાનના ફેન્સે સ્ટેડિયમ સાફ કર્યું હતું. જાપાનના ફેન્સના દળનું નામ સમુરાઈ બ્લૂ છે અને તે જ્યાં જાય છે ત્યાં સ્વચ્છતાનો સંદેશ ફેલાવે છે.

