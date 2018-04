પાકિસ્તાનના ચહેરા પર લપડાક, સ્પિનર અબ્દુલ કાદિરનો દીકરો ઑસ્ટ્રેલિયા તરફથી રમશે

પાકિસ્તાનના દિગ્ગજ લેગ સ્પિનર અબ્દુલ કાદિરને ચાહકો આજે પણ યાદ કરે છે.હવે તો જોકે એમનો દીકરો પણ યુવાન થઈ ગયો છે અને ક્રિકેટમાં કાઠું કાઢી રહ્યો છે. પરંતુ શૉકિંગ વાત એ છે તેમનો દીકરો ઑસ્ટ્રેલિયામાંથી રમવાનો છે. વાત છે અબ્દુલ કાદિરના દીકરા ઉસ્માન કાદિરની. ઉસ્માન પણ પિતા અબ્દુલ કાદિરની જેમ લેગ સ્પિનર છે. ઉસ્માન કાદિરે ઈન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ઓસ્ટ્રેલિયાની જર્સી પહેરીને એક ફોટો શૅર કર્યો છે. જેમાં એણે લખ્યું. છે "Goal 2020 inshallah..Green and gold I'm coming for you inshallah". ઉસ્માન પાકિસ્તાન માટે અન્ડર 19 વર્લ્ડ કપ પણ રમી ચૂક્યો છે. ઉસ્માન પાકિસ્તાની સિલેક્ટરો દ્વારા સતત ઇગ્નોર થતો રહ્યો હતો. કંટાળી ગયેલા ઉસ્માને હવે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રમવાનો નિર્ણય લીધો છે. 24 વર્ષના ઉસ્માને ઑસ્ટ્રેલિયાના નાગરિકત્વ માટે અપ્લાય કર્યું છે. તેને વિશ્વાસ છે કે તે 2020ના T20 વર્લ્ડકપમાં ઑસ્ટ્રેલિયા માટે રમતો હશે હાલ ઉસ્માન સિડનીના 'હૉક્સબરી ક્રિકેટ ક્લબ' માટે રમી રહ્યો છે. જેમાં એણે 9 મેચમાં 24.70ની એવરેજથી 30 વિકેટ ઝડપી છે. એમાંય 3 વખત તો એણે પાંચ વિકેટ લીધી છે. ઑસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર જસ્ટિન લેંગરે પણ ઉસ્માનનાં વખાણ કર્યાં છે. ઉસ્માન. હવે ઑસ્ટ્રેલિયાની 'બિગ બૅશ લીગ'માં રમતો જોવા મળશે. નૅચરલી આ નિર્ણયનો પાકિસ્તાનમાં ખાસ્સો વિરોધ થઈ રહ્યો છેઉસ્માનને પાકિસ્તાનમાં 'દેશદ્રોહી'નું બિરુદ પણ મળી ગયું છે. અબ્દુલ કાદિર જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીના. દીકરાએ દેશવટો ભોગવવો પડે . પાકિસ્તાન ક્રિકેટ માટે આ શરમની વાત છે. આ નિર્ણય પાકિસ્તાની ક્રિકેટ બૉર્ડના ચહેરા પર એક લપડાક સમાન છે. જોકે ઉસ્માન પહેલાં પણ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો બીજી ટીમ વતી રમી ચૂક્યા છે. જેમાં ઈમરાન તાહિર, અઝહર મહેમુદ, ઉસ્માન ખ્વાજાનો સમાવેશ થાય છે