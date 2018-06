આર્જેન્ટિનાની જીતમાં ભાન ભૂલ્યો મેરાડોના, નાઈજિરિયન ફેન્સ સામે કરી અશ્લીલ હરકત

ફૂટબૉલ વર્લ્ડ કપમાં મંગળવારે આર્જેન્ટિનાએ નાઈજિરિયાને 2-1થી હરાવીને રાઉન્ડ ઓફ 16માં જગ્યા બનાવી લીધી હતી. આ મેચમાં મેસ્સીએ 14મી મિનિટે ગોલ કરીને આર્જેન્ટિનાની જીતનો પાયો નાખ્યો હતો. આ મેચમાં મેસ્સી ઉપરાંત આર્જેન્ટિના સ્ટાર ફૂટબૉલર મેરાડોનાએ પણ લાઈમલાઈટમાં રહ્યો હતો. મેરાડોના આર્જેન્ટિનાની જીતના કારણે ગેલમાં આવીને નાઈજિરિયન ફેન્સની સામે હાથથી ગંદી હરકત કરતો કેમેરામાં ઝડપાઈ ગયો હતો. બીજી તરફ મેચમાં જીતની ખુશીમાં ભાન ભૂલેલા મેરેડોનાની હેલ્થ બગડી હતી. જેના કારણે તેમને તાત્કાલિક સ્ટેડિયમની બહાર લઈ જવાયો હતો.

