ફોર્બ્સની સૌથી વધુ કમાતા પ્લેયર્સની યાદી જાહેર, વિરાટ એકમાત્ર ભારતીય

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ફોર્બ્સે 2018ના દુનિયાના સૌથી વધુ કમાણી કરતા ખેલાડીઓની લિસ્ટ જાહેર કરી છે. આ લિસ્ટમાં ટોપ 100માં એક પણ મહિલા એથલીટનું નામ સામેલ નથી. જો ભારતીયોની વાત કરીએ તો તેમાં માત્ર એક જ નામ છે. ટોપ-100માં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન એકમાત્ર ભારતીય એથલીટ છે. વિરાટ આ લિસ્ટમાં 83મા નંબર પર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ટુંક સમયમાં મેડમ તુસાદ મ્યુઝિયમમાં વિરાટના વેક્સ સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ કરવામાં આવશે. મહિલા એથલીટનું નામ ન હોવું ચોંકાવનારી વાત - વિરાટની કમાણી 24 મિલિયન અમેરિકન ડોલર (આશરે 161 કરોડ રૂપિયા) છે. - 2018માં ટોપ-100માં કોઇપણ મહિલા એથલીટનું ન હોવું એ વાત ચોંકાવનારી છે.

- ફોર્બ્સની લિસ્ટ પ્રમાણે, 11 રમતોના એથલીટ આ ટોપ-100 લિસ્ટમાં સામેલ છે. ટોપ-100માં 40 બાસ્કેટબોલ ખેલાડીઓ સામેલ છે.

ટોપ પર બોક્સર મેવેદર, બીજા નંબરે લિયોનલ મેસ્સી - આ લિસ્ટમાં ટોપ પર 41 વર્ષીય બોક્સર મેવેદર છે, જેની કમાણી 284 મિલિયન અમેરિકન ડોલર છે. - ગયા વર્ષે આ લિસ્ટમાં સામેલ એકમાત્ર મહિલા એથલીટ હતી, પરંતુ આ વર્ષે પણ આ લિસ્ટમાં જગ્યા ન બનાવી શકી. મેવેદર પછી બીજા નંબરે ફૂટબોલર લિયોનલ મેસ્સી અને ત્રીજા નંબર પર ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો છે.

- ચોથા નંબર પર મિક્સ્ડ માર્શલ આર્ટના કોનોર મેકગ્રિગોર અને પાંચમા નંબર પર ફૂટબોલર નેમાર છે.

- વિરાટ આ લિસ્ટમાં એકમાત્ર ભારતીય હોવાની સાથે-સાથે એકમાત્ર ક્રિકેટર પણ છે. ઉઝેન બોલ્ટ આ લિસ્ટમાં 45મા નંબર પર છે. આગળની સ્લાઇડમાં જુઓ, મેડમ તુસાદ મ્યુઝિયમમાં તૈયાર થયેલું વિરાટનું સ્ટેચ્યુ

