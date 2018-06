FIFA: છેલ્લા 5 વર્લ્ડકપમાં દર વખતે નવો ચેમ્પિયન, આ વખતે પણ 8 દાવેદાર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: જેમ-જેમ ફુટબૉલ વર્લ્ડકપ નજીક આવતો જાય છે, તેમ-તેમ ફેન્સના મનમાં એક સવાલ બહુ ઝડપથી ઉભરી રહ્યો છે કે આ વખતે ચેમ્પિયન કોણ હશે? પૂર્વ ફૂટબોલરથી લઇને તમામ એનાલિસ્ટ ગ્રુપ પોતપોતાનું અનુમાન જાહેર કરી રહ્યા છે. મોટાભાગના લોકો બ્રાઝિલ અને જર્મનીને સૌથી મોટા દાવેદાર માની રહ્યા છે. ત્યારબાદ આર્જેન્ટિના અને ફ્રાન્સનો નંબર છે. બેલ્જિયમ, સ્પેન, પોર્ટુગલ અને ઇંગ્લેન્ડને પણ ક્વાર્ટર ફાઇનલ સુધીના દાવેદાર માનવામાં આવી રહ્યા છે. ફીફા, ગોલ ડોટ કોમ, ધ ટેલિગ્રાફ, ધ ગાર્ડિયન અને સીઆઇઇએસ વેબસાઇટે તમામ ટીમોને વર્લ્ડકપ રેકોર્ડ, તેમના એક વર્ષના પ્રદર્શન, રેંકિંગ અને તેમની તાકાતના આધારે વિશ્લેષણ કર્યું છે. બ્રાઝિલના દિગ્ગજ પેલે પોતાના જ દેશને દાવેદાર નથી માનતા માન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડના કોચ જોસ મોરિન્હો, કોલંબિયાના ફોરવર્ડ જેમ્સ રોડ્રિગ્ઝ, ભારતીય કેપ્ટન સુનીલ છેત્રીએ પણ પોતાના અનુમાન જણાવ્યા છે. જોકે, બ્રાઝિલના દિગ્ગજ પેલે પોતાના જ દેશને દાવેદાર નથી માનતા. તેમણે કહ્યું કે બ્રાઝિલની ટીમ સંતુલિત નથી લાગી રહી. આ બધાના વિશ્લેષણના આધારે 8 ગ્રુપમાંથી આ 16 ટીમો પ્રી-ક્વાર્ટરમાં પહોંચી શકે છે. આ 16 ટીમોમાંથી જ 8 ટીમો અંતિમ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં રમશે. અત્યાર સુધી ફક્ત 12 ટીમો જ પહોંચી શકી છે ફાઇનલમાં - 24 ટીમો જ પહોંચી શકી છે ટોપ-4માં, તેમાંથી ફક્ત 12 ટીમો ફાઇનલ રમી છે અને 8 ચેમ્પિયન બની છે. - 13 વખત ટોપ-4માં પહોંચી છે વર્તમાન ચેમ્પિયન જર્મનીની ટીમ. તેણે તેમાંથી 12 વખત ટોપ-3માં જગ્યા બનાવી છે.

- 8 વખત જર્મની અમને 7 વખત બ્રાઝિલ ફાઇનલમાં પહોંચ્યું. ઇટલી 6 અને આર્જેન્ટિનાએ 5 વખત આવું કર્યું. બ્રાઝિલના નામે 5 ખિતાબ છે. 8 ગ્રુપમાંથી આ 16 ટીમો પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચશે ગ્રુપ A: ઉરૂગ્વે અને ઇજિપ્ત રેંકિંગ- ઉરૂગ્વે 14 અને ઇજિપ્ત 45મા નંબરની ટીમો છે. યજમાન રશિયા 70મા અને સાઉદી અરબ 67મા નંબર પર છે.

ફોર્મ- બે વાર ચેમ્પિયન રહી ચૂકેલા ઉરૂગ્વેના ક્વૉલિફાયિંગ રાઉન્ડમાં 18માંથી 9 મેચ જીત્યા. જ્યારે, ઇજિપ્તે 7માંથી 5 મેચ જીતી છે. તેણે છેલ્લી 5 ફ્રેન્ડલી મેચોમાંથી બે ડ્રો રમી અને 3 હારી. પણ આ તમામ મેચ ઊંચી રેંકિંગવાળી ટીમો સાથે હતી. ગ્રુપ B: સ્પેન અને પોર્ટુગલ

રેંકિંગ- સ્પેન 10મા અને પોર્ટુગલ ચોથા નંબરે છે. જ્યારે, ઇરાન 37મા અને મોરક્કો 41મા નંબર પર છે.

ફોર્મ- સ્પેને ક્વૉલિફાઇંગમાં ગ્રુપ સીમાં 10 મેચ રમી અને 9 જીતી. આ વર્ષે 5 ફ્રેન્ડલી મેચમાંથી 2 જીતી અને એક હારી. પોર્ટુગલે ક્વૉલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં 10 મેચ રમી અને 9 જીતી. 5 ફ્રેન્ડલી મેચમાંથી 2 જીતી અને ફક્ત એક હારી. ગ્રુપ C: ફ્રાન્સ અને ડેનમાર્ક રેંકિંગ- ફ્રાન્સ સાતમા અને ડેનમાર્ક 12મા નંબર પર છે. પેરૂ 11મા અને ઓસ્ટ્રેલિયા 36મા નંબર પર છે. ફોર્મ- ફ્રાન્સે ક્વોલિફાઇંગમાં 10 મેચ રમી અને 7 જીતી. આ વર્ષે 5 ફ્રેન્ડલી મેચમાંથી 3 જીતી અને 1 હારી. ડેનમાર્કે ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં 10 મેચ રમી અને 6 જીતી. તેણે આ વર્ષે 5 ફ્રેન્ડલી મેચમાંથી 2 જીતી અને ફક્ત એક હારી. ગ્રુપ D: આર્જેન્ટિના અને ક્રોએશિયા રેંકિંગ- આર્જેન્ટિના 5મા અને ક્રોએશિયા 20મા નંબર પર છે. આઇસલેન્ડ 22મા અને નાઇજીરિયા 48મા નંબર પર છે.

ફોર્મ- આર્જેન્ટિનાએ ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં 18 મેચ રમી અને 7 જીતી. 5 ફ્રેન્ડલી મેચોમાંથી 3 જીતી અને 1 હારી. ક્રોએશિયાએ ક્વૉલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં 10 મેચ રમી અને 6 જીતી. આ વર્ષે 3 ફ્રેન્ડલી મેચમાંથી 1 જીતી અને 1 હારી. ગ્રુપ E: 5 વારના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલ-સ્વિટ્ઝરલેન્ડ પહોંચશે રેંકિંગ- બ્રાઝિલ બીજા અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ છઠ્ઠા નંબર પર છે. કોસ્ટા રિકા 23મા અને સર્બિયા 34મા નંબર પર છે.

ફોર્મ- ક્વૉલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં બ્રાઝિલે 12 મેચ જીતી. ટીમે પોતાની ચારેય ફ્રેન્ડલી મેચ જીતી. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે 9 મેચ જીતી. ટીમે ત્રણ ફ્રેન્ડલી મેચ જીતી, એક ડ્રૉ રહી. ગ્રુપ F: જર્મની અને મેક્સિકો રેંકિંગ- જર્મની નંબર-1 પર છે. મેક્સિકો 15મા, સ્વીડન 24મા અને દક્ષિણ કોરિયા 57મા નંબર પર છે.

ફોર્મ- ક્વૉલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં જર્મની એક પણ મેચ હાર્યું નથી અને તમામ 10 મેચો જીતી. ટીમે કુલ 43 ગોલ કર્યા. ફ્રેન્ડલી મેચમાં ટીમે એક મેચ જીતી જ્યારે 1 મેચ હારી. મેક્સિકોએ 6 મેચ જીતી અને ત્રણ ડ્રૉ રમી. 3 ફ્રેન્ડલી મેચ જીતી, બે હારી. ગ્રુપ-G: બેલ્જિયમ અને ઈંગ્લેન્ડ રેન્કિંગ- ઈંગ્લેન્ડ 12માં અને બેલ્જિયમ ત્રીજા પર છે. ટ્યિનિશિયા 21માં અને પનામા 55માં ક્રમે છે.

ફોર્મ- ઈંગ્લેન્ડ 10માંથી 8 મેચ જીતી છે. બે ફેન્ડલી મેચ જીત્યા છે અને એક મેચ હારી ગયા છે. બેલ્જિયમે 9 મેચ જીતી છે અને એક મેચ ડ્રો થઈ હતી. બે ફ્રેન્ડલી મેચ જીત્યા અને એક મેચ ડ્રો રહી. ગ્રૂપની ટીમ પનામા પહેલીવાર વર્લ્ડકપમાં ભાગ લઈ રહી છે. તે આગળના રાઉન્ડમાં પહોંચે તેવી શક્યતા ઓછી છે. ગ્રુપ-H: પોલેન્ડ અને કોલંબિયા રેન્કિંગ- કોલંબિયા 116 નંબરે છે. પોલેન્ડ 8માં, નેસેગલ 27માં અને જાપાન 61માં ક્રમે છે. ફોર્મ- કોલંબિયા 7મેચ જીતી છે, 6 ડ્રો ગઈ છે. જ્યારે 5 મેચમાં હાર મળી છે. એક ફ્રેન્ડલી મેચ જીત્યા છે અને બે મેચ ડ્રો રહી છે. કોલંબિયાની ટીમ ગઈ વખતે વર્લ્ડકપમાં ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચી હતી. જેમ્સ રોડ્રિગ્ઝ તેના મોટા ખેલાડી રહ્યા હતા. પોલેન્ડે 8 મેચ જીતી છે, એક મેચ ડ્રો રહી અને એક મેચ હારી ગયા. એક ફ્રેન્ડલી મેચ જીત્યા, એક ડ્રો રહી અને એક હારી ગયા. ગ્રુપ-E: 1881 પોઈન્ટ સાથે સૌથી મુશ્કેલ: સ્વિત્ઝરલેન્ડ, સર્બિયા, બ્રાઝીલ છે ગ્રુપમાં - વર્લ્ડકપમાં દર વખતે ઓછામાં ઓછુ એક 'ગ્રૂપ ઓફ ડેથ' હોય છે. એટલે કે આ ગ્રુપમાં ત્રણ અથવા દરેક ચાર ટીમ પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલની દાવેદાર હોય છે. 2014માં એક નહીં પણ બે 'ગ્રુપ ઓફ ડેથ' માનવામાં આવ્યા હતા. - આ ગ્રુપ બી (સ્પેન, નેધરલેન્ડ, ચિલી, ઓસ્ટ્રેલિયા) અને ગ્રૂપ ડી (ઈંગ્લેન્ડ, ઈટલી, ઉરુગ્વે, કોસ્ટા રિકા) હતા. આ વખતે વર્લ્ડ ફૂટબોલ ELO રેટિંગ પ્રમાણે ગ્રૂપ ઈ 'ગ્રુપ ઓફ ડે' છે. તેમાં બ્રાઝીલ, સ્વિત્ઝરલેન્ડ, સર્બિયા,કોસ્ટા રિકા છે.

- વર્લ્ડ ફૂટબોલ ELOએ આ ગ્રુપને 1881 રેટિંગ અંક આપીને સૌથી મુશ્કેલ ગ્રુપ ગણાવ્યું છે. ગ્રુપ બી (સ્પેન, પોર્ટુગલ, ઈરાન, મોરક્કો) 1879 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે બીજા નંબરે છે.

